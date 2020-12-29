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حماس تنعي المخرج السوري حاتم علي

29 كانون أول / ديسمبر 2020 06:47

حماس تعزي بوفاة المخرج السوري حاتم علي
حماس تعزي بوفاة المخرج السوري حاتم علي

غزة- الرأي:

نعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" المخرج العربي السوري حاتم علي، وتقدمت من الشعب السوري الشقيق، ومن ذوي الفقيد بخالص التعازي وأصدق المواساة.

وقالت حركة حماس في بيان نعي "إن الفقيد حاتم علي جسد بأعماله الفنية الرائعة صوت العروبة الصادق نحو فلسطين وقضيتها العادلة، وأعاد فلسطين والقضايا القومية كلها إلى سلم الأولويات، في وقت هرول فيه بعض العرب نحو التطبيع مع هذا الكيان الغاصب".

وأكدت الحركة أن برحيل المبدع علي تفقد فلسطين صوتًا عظيمًا من الأصوات العربية الوطنية التي عرفت كيف تدافع عن قضايا الأمة من زاوية الفن والدراما التي تلامس قلوب الملايين.

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