تسجيل 21 وفاة و1539 إصابة جديدة بـ"كورونا" في فلسطين

فلسطين المحتلة - الرأي

أعلنت وزارة الصحة بالضفة الغربية المحتلة، اليوم الأربعاء، تسجيل 21 وفاة و1539 إصابة بفيروس "كورونا"، و2355 حالة تعافٍ من الفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية في الضفة والقدس المحتلتين وقطاع غزة.

وذكرت الوزارة في تقرير وبائي يومي حول فيروس "كورونا" في فلسطين، أنها فحصت 4936 عينة لمشتبه بإصابتهم خلال المدة المذكورة.

وبينت أنه تم تسجيل 10 حالات وفاة في الضفة الغربية توزعت على "جنين 4، طولكرم 1، نابلس 2، الخليل 3، قطاع غزة 10 وفيات، مدينة القدس 1".

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طوباس (15)، سلفيت (31)، ضواحي القدس (30)، جنين (74)، طولكرم (61)، نابلس (59)، الخليل (79)، بيت لحم (50)، رام الله (134)، قلقيلية (16)، أريحا (17)"، قطاع غزة (711)، مدينة القدس (262).

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طوباس (28)، سلفيت (35)، جنين (167)، طولكرم (77)، نابلس (336)، الخليل (171)، رام الله (209)، قلقيلية (18)، أريحا (9)"، قطاع غزة (995)، مدينة القدس (310).

وأفادت بأن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 84.8%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 14.2%، ونسبة الوفيات 1.0% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزارة الصحة إلى وجود 113 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 27 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.