النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2723)الخميس 31/12/2020
أخبار فلسطينية
· الإعلام الحكومي يصدر تقرير الحريات لعام 2020
· حماس: ربط مستوطنات القدس بإسرائيل “مشروع استعماري جديد”
· منظمة التحرير تطالب دول العالم باقتران الدعم السياسي لـ”الأونروا” بالمالي وإنجاح مؤتمر المانحين…
· “القوى الفلسطينية” تؤكد أهمية فعاليات “المقاومة الشعبية” وتدعو لتصعيد في مناطق التماس
· فلسطين تطالب المجتمع الدولي “التدخل على وجه السرعة” لجعل 2021 عاما لمحاسبة الاحتلال
· وزارة الصحة بغزة: تسجيل 708 إصابة جديدة بفيروس كورونا في القطاع
· وجه رسالة للمواطنين.. رئيس خلية إدارة الأزمة بغزة: سنجري تقييماً لكافة الإجراءات المتخذة بهذا الموعد
· الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بمنع الاحتلال من تنفيذ مخطط "القطار الخفيف"
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أخبار إسرائيلية
· »غانتس يقرر مواصلة قيادة حزبه "أزرق - أبيض" والعمل لإنهاء حكم نتنياهو
· »مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين في عدة مناطق بنابلس
· قائد سلاح الجو الإسرائيلي: سنتأثر من صفقة بيع F35 للإمارات
· الشهر المقبل: وقف حملة التطعيم لأسبوعين
· استطلاعات: نتنياهو يتصدر بدون حكومة والمشتركة تتراجع
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اخبار دولية
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· “الصحة العالمية”: غدا الذكرى السنوية الأولى لأول رصد لفيروس كورونا
· "ملادينوف" يصل قطاع غزة عبر حاجز "بيت حانون"
· تسجيل 21 وفاة و1539 إصابة جديدة بـ"كورونا" في فلسطين
· مسؤول في إدارة ترامب: جهود متواصلة لاتفاق تطبيع آخر
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اخبار عربية
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الصحف العربية
القدس العربي
· الكنوز الأثرية في صفد الفلسطينية تواجه الهجران والسرقة والتزوير
· المتحف الفلسطيني يحقق أهدافه في عام 2020رغم الوباء وينجح في الوصول إلى جمهور…
· جيش الاحتلال يعتقل مواطنين ويصادر ممتلكات والمستوطنون ينفذون هجمات ضد فلسطينيين
· حماس: ربط مستوطنات القدس بإسرائيل “مشروع استعماري جديد”
· منظمة التحرير تطالب دول العالم باقتران الدعم السياسي لـ”الأونروا” بالمالي وإنجاح مؤتمر المانحين…
· “القوى الفلسطينية” تؤكد أهمية فعاليات “المقاومة الشعبية” وتدعو لتصعيد في مناطق التماس
· فلسطين تطالب المجتمع الدولي “التدخل على وجه السرعة” لجعل 2021 عاما لمحاسبة الاحتلال
الشرق الأوسط
· الحكومة الفلسطينية تحوّل رواتب الأسرى... استباقاً لتهديد
· مستوطنون يتهمون الأردن بمحاولة السيطرة على مناطق
· 2021 إسرائيلياً: عام تثبيت التطبيع... وتوسيعه
الشروق المصرية
· فلسطين: حالة وفاة و25 إصابة جديدة بفيروس كورونا بجالياتنا بالخارج
الغد الأردنية
· الاحتلال يستولي على 87 % من مساحة القدس المحتلة عبر…
· “الصحة العالمية”: غدا الذكرى السنوية الأولى لأول رصد لفيروس كورونا
الشرق القطرية
· الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بمنع الاحتلال من تنفيذ مخطط "القطار الخفيف"
· رحيل مفاجئ لصاحب «التغريبة الفلسطينية»
· سلطنة عمان وفلسطين تفوزان بجائزة منظمة المجتمع العلمي العربي
· فلسطينيات يعملن في مهن غير معتادة لحياة كريمة
· المقاومة الفلسطينية تبدأ مناورات عسكرية في غزة
· فلسطين: في ظل غياب مساءلة الاحتلال سيتواصل الظلم والإفلات من العقاب
الصحف المحلية
جريدة فلسطين
· تقرير مناورة "الركن الشديد" تزيد فخر المواطنين وثقتهم بقدرات المقاومة
· الاحتلال يشن حملة اعتقالات واعتداءات بالضفة الغربية
· القانوع: اعتقال الاحتلال لـ "بكيرات" بعد الإفراج عنه "خرق" للمواثيق
· حماس: ربط مستوطنات القدس بمدن الاحتلال "مشروع استعماري جديد"
· غزة.. طواقم طبية تتحدى كورونا في علاج مُسِنة ثمانينية
· الصحة برام الله: تسجيل 11 وفاة و 828 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"
· روسيا تعلن عن تطوير "ترياق" لـ"كورونا" تصل فعاليته 99%
القدس
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الأكثر أمانًا.. الاحتلال ينشر بيانات أمنية عن 2020
· ساعر باستطاعته تشكيل حكومة وخلافات داخل الحريديم
· اعتقال 36 مستوطنًا خلال تظاهرة بالقدس
· توقّف مؤقت لتطعيم لقاح كورونا في إسرائيل
· اعتقالات ومواجهات في بيت لحم ومخيم الدهيشة
الحياة الجديدة
· القدس: الاحتلال يزيل اعلام ورايات فلسطينية نصبت احياء لانطلاقة الثورة
· الاحتلال يعيد اعتقال الأسير مالك بكيرات لحظة الإفراج عنه في القدس
· الاحتلال يداهم منزل نائب مدير الأوقاف الإسلامية في القدس
· الاحتلال يعتقل حارسا يعمل في دائرة الأوقاف بالقدس المحتلة
صحيفة الأيام
· »توصية بتجديد الإجراءات المفروضة لأسبوعين آخرين
· »صرف رواتب الأسرى وعائلات الشهداء عن 3 أشهر
· »حفر وبناء في محطة الباصات القديمة وسط الخليل
· »الاحتلال يحوّل القدس القديمة إلى مدينة أشباح
· »غانتس يقرر مواصلة قيادة حزبه "أزرق - أبيض" والعمل لإنهاء حكم نتنياهو
· »مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين في عدة مناطق بنابلس
· »الكشف عن صفقة بيع منزل السفير الأميركي في إسرائيل بأكثر من 67 مليون دولار
· »"نقابات عمال غزة": 160 ألف عامل فقدوا دخلهم بسبب كورونا
وكالة الرأي
· الإعلام الحكومي يصدر تقرير الحريات لعام 2020
· المبحوح: إغلاق الجمعة والسبت يؤتي ثماره في مواجهة الوباء
· الاحتلال يشن حملة اعتقالات ويعتدي على مواطنين بالضفة
· اللواء "أبو نعيم" يزور كنيسة "الأرثودوكس" للتهنئة بعيد الميلاد
· تضبط كميات من "البانجو" وبذوره وسط قطاع غزة
· وزير خارجية الاحتلال يعتزل الحياة السياسية ويصفع "غانتس"
· الأسير "مرزوق" يواصل إضرابه عن الطعام بسجون الاحتلال
· "ملادينوف" يصل قطاع غزة عبر حاجز "بيت حانون"
· تسجيل 21 وفاة و1539 إصابة جديدة بـ"كورونا" في فلسطين
وكالة صفا
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13.7 مليون فلسطيني في العالم مع نهاية 2020
· الاحتلال يشن حملة اعتقالات لمواطنين بالضفة
· "سنُجري الأسبوع المقبل تقييمًا لإجراءاتنا"
· المبحوح: إغلاق الجمعة والسبت يؤتي ثماره ويجنّبنا سيناريوهات صعبة
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وكالة سما
· قصف 300 هدف بغزة .. جيش الاحتلال ينشر بيانات أمنية عن 2020
· أنصار الله: لن نفرج عن الطيارين السعوديين إلا مقابل إخلاء المملكة سبيل "الأسرى الفلسطينيين"
· وزارة الصحة بغزة: تسجيل 708 إصابة جديدة بفيروس كورونا في القطاع
· وجه رسالة للمواطنين.. رئيس خلية إدارة الأزمة بغزة: سنجري تقييماً لكافة الإجراءات المتخذة بهذا الموعد
· صحيفة اسرائيلية: ادارة ترامب تعمل بجد لتحقيق اتفاق تطبيع جديد قبل تنصيب بايدن
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وكالة فلسطين اليوم
· فيروس كورونا" يقسو على كبار السن في غزة: نصائح هامة
· العميد المبحوح يؤكد: استمرار الإغلاق الكلي بغزة والإجراء بدأ يؤتي ثماره
· صورة مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين وسط الضفة المحتلة
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عرب 48
· الصحة الفلسطينية: 21 وفاة و1539 إصابة كورونا جديدة
· غزة: 10 وفيات و711 إصابة جديدة بكورونا
· اعتقالات بالضفة واشتباكات مسلحة في قباطية
· الشرطة تعزز قواتها لفرض الإغلاق ليلة رأس السنة
· قائد سلاح الجو الإسرائيلي: سنتأثر من صفقة بيع F35 للإمارات
· الشهر المقبل: وقف حملة التطعيم لأسبوعين
· استطلاعات: نتنياهو يتصدر بدون حكومة والمشتركة تتراجع
· مسؤول في إدارة ترامب: جهود متواصلة لاتفاق تطبيع آخر
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- وكالة وفا
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· كورونا عالميا: اكثر من مليون و812 ألف وفاة و83 مليونا و68 أل ...
· الاحتلال يعتقل أربعة شبان ويعتدي على مواطنين في بيت لحم
· العالول في ذكرى انطلاقة الثورة: نضالنا مستمر والنصر قادم لا ...
حدث في مثل هذا اليوم
- 31 كانون أول (ديسمبر)
- 2004م 4 شهداء في مدينة خانيونس ورفح والشهداء هم: خالد خميس أبو عودة 40 عاماً، من كائب القسام، ومحمد محمود خريس من كتائب القسام وهما من سكان حي الأمل والفتى رزق مصلح 14 عاماً ومراد خميس أبو عطايا 19 عاماً وكلاهما من رفح.
- 2002م استمراراً للحملة الصهيونية التصعيديّة ضد الحركة الإسلاميّة داخل الخط الأخضر ، الشرطة الصهيونية تجري تحقيقاتٍ مع رئيس الحركة الإسلاميّة الشيخ رائد صلاح ، و مع نائبه الشيخ كمال الخطيب .
- 2000م رجال المقاومة الفلسطينية يغتالون زعيم حركة "كاخ" الصهيونيّ المتطرّف بنيامين مئير كاهانا، هو و زوجته ، بالقرب من مستوطنة "عوفرة" في الضفة الغربية.
- 2000م قوات الاحتلال تغتال أمين سرّ حركة فتح في طولكرم د. ثابت ثابت، عندما أطلقت رصاص رشاشاتها الثقيلة عليه أثناء توجّهه بسيارته إلى مكان عمله .
- 1990 م مقتل عشرة أشخاص في غارة للطائرات الإسرائيلية على قاعدة لحركة "فتح" في لبنان.
- 1948م مجزرة قرية جيز حين دخلت العصابات الصهيونية قرية "جيز" فقتلت 13 شخصاً بينهم امرأة وطفل رضيع من أهل القرية.
- 1947 بريطانيا تدعو الأمم المتحدة إلى إلغاء الانتداب على فلسطين وتقسيمها بين العرب واليهود.
- 1947 م العصابات الصهيونية ترتكب مجزرة مروعة في قرية "بلد الشيخ" (فلسطين)، قُتل فيها 600 فلسطيني.
- 1947م مجزرة قرية بلدة الشيخ حين هاجمت الهاجاناة الصهيونية قرية بلد الشيخ على سفح جبل الكرمل وقتلت 17 عريباً وجرحت 33 آخرين.
- 1937م ألقى أحد عناصر منظمة الإتسل الإرهابية الصهيونية قنبلة على سوق الخضار المجاور لبوابة نابلس في مدينة القدس مما أدى إلى مقتل العشرات من المواطنين العرب وإصابة عدد كبير منهم.