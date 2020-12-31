النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2723)الخميس 31/12/2020

10:29وزارة العمل تشارك في ورشة حول السياسات القانونية والنقابية

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ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟