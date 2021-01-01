5 أطعمة ومشروبات تعزز التمثيل الغذائى وتساعدك على إنقاص الوزن

يوجد العديد من الأطعمة التي تساعد على زيادة التمثيل الغذائي وحرق الدهون لفقدان الوزن بسهولة وأبرزها الفلفل الحار، حيث يحتوى على مادة الكابسيسين وهو مركب حار يعزز عملية الأيض، وتشمل الأطعمة التي تعزز عملية الأيض القهوة والشاي والزنجبيل والأطعمة الغنية بالبروتين والبقوليات، فتحتوي القهوة والشاي على مادة الكافيين التي تعزز عملية التمثيل الغذائي عن طريق زيادة الناقلات العصبية مثل الدوبامين والنورادرينالين.

ووفقا لتقرير لموقع insider تناول البروتين يزيد من معدل الأيض، والأطعمة الغنية بالبروتين مثل البقوليات أو اللحوم يمكن أن يساعدك على حرق المزيد من السعرات الحرارية والشعور بالشبع.

5 أطعمة ومشروبات يمكن أن تساعد في زيادة التمثيل الغذائي

الفلفل الحار: تعود خصائص تعزيز التمثيل الغذائي للفلفل الحار إلى مركب يسمى الكابسيسين هذا المركب هو المسؤول عن إعطاء الفلفل الحار نكهته الحارة، والكابسيسين ينشط مستقبل TRPV1 ، الذي يشارك في عملية التمثيل الغذائي ووزن الجسم ، من خلال المشاركة في توازن الطاقة وإنفاق الطاقة، كما يؤدي الفلفل الحار أيضًا إلى كبح الشهية ، وهو أمر مفيد في إنقاص الوزن، يمكن إضافة الفلفل الحار إلى أطباق الخضار واللحوم لجني الفوائد.

القهوة: ترتبط القهوة والكافيين بفقدان الوزن وقد يساعدان في الحفاظ على الوزن عن طريق زيادة معدل الأيض وتقليل الشهية، يزيد الكافيين يزيد من الدوبامين والنورادرينالين ، وهما ناقلان عصبيان قد يزيدان من عملية التمثيل الغذائي، وشرب القهوة السوداء هو أفضل طريقة للحصول على فوائد التمثيل الغذائي.

الشاي:إذا كنت لا تحب القهوة فالشاي هو البديل الرائع ، لأنه لا يزال يحتوي على نسبة الكافيين ، على الرغم من أن الكافيين أقل من القهوة، والشاي الأخضر على وجه التحديد كان قادرًا على زيادة معدل الأيض عند النساء ذوات الوزن الزائد والبدناء، بالإضافة إلى ذلك ، تحتوي أنواع مختلفة من الشاي مثل الشاي الأخضر على مركبات تسمى بمضادات الاكسدة والتي يعتقد أنها تعزز عملية التمثيل الغذائي أيضًا.

الزنجبيل: الزنجبيل له خصائص مختلفة تشمل إدارة الوزن، حيث يحتوي على مركبات تسمى شوغول ، والتي ثبت أن لها خصائص مضادة للالتهابات وفقدان الوزن ، وتناول الزنجبيل قد تم الإبلاغ عنه لتحسين ملامح التمثيل الغذائي من خلال زيادة مستقبلات الأنسولين ، وزيادة وظائف خلايا بيتا في البنكرياس ، وتعديل تركيزات الدهون بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يساعدك الزنجبيل على إنقاص الوزن عن طريق تحفيز الهضم وتقليل الالتهاب وكبح الشهية.

الأطعمة الغنية بالبروتين: البروتين الغذائي يعزز الشبع ، أو الشعور بالامتلاء.