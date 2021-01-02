الرئاسة تعلن تسلم رسالة حماس للمصالحة وتقرر بحث إجراء انتخابات

فلسطين المحتلة - الرأي

أعلن أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب أن الرئيس محمود عباس تسلم رسالة حركة حماس بشأن إنهاء الانقسام وبناء الشراكة وتحقيق الوحدة الوطنية من خلال انتخاباتٍ ديمقراطية بالتمثيل النسبي الكامل.

وأشار "الرجوب" إلى أن "عباس" قرر دعوة رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر للاجتماع به لبحث الإجراءات الواجبة الاتباع لإصدار المراسيم الخاصة بالانتخابات وفق القانون.

وكان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية قد كشف أمس الجمعة، أن هناك مساع جديدة لاستئناف الحوار الوطني من أجل إنجاز المصالحة.

وقال هنية: "إننا نعتبر الوحدة الوطنية حجر الزاوية والركن الأساس في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي ومخططاته الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية وشطب حقوقنا في الأرض والمقدسات والعودة".