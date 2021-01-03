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شركة كورية تطور ثلاجة ذكية تفتح عند الطلب صوتيا دون لمسها

03 كانون ثاني / يناير 2021 06:29

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طورت شركة كورية ثلاجة ذكية يتم التحكم فيها بالصوت تفتح عند الطلب، حتى لا تضطر إلى لمس المقبض وتخاطر بنشر الفيروسات والجراثيم الأخرى، وسيتم عرض الجهاز في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية الرقمي الشهر المقبل، حيث تقدر الشركة أن الميزة الصحية ستكون مرغوبة في ضوء جائحة فيروس كورونا.
 
وفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يوجد ميزة أخرى بالثلاجة للكشف عن محتوياتها فقط بمجرد ضغطتين على النافذة الأمامية، وهي مطالبة تضيء الداخل، مما يساعد في منع الهواء البارد من الهروب من الجهاز عند فتحها والتحقق مما بداخلها.
 
وفي أبريل السابق، توقعت شركة ABI Research، أن الأجهزة التي يتم التحكم فيها بالصوت والتي تسمح للمستخدمين بتجنب لمس الأشياء ستشهد زيادة بنسبة 30% في الطلب بفضل COVID-19.
 
ولن يضطر المتسوقون بعد الآن إلى الكفاح لفتح باب الثلاجة بأذرع مليئة بمواد البقالة عندما يمكنهم ببساطة قول "افتح باب الثلاجة" بصوتهم.
 
كما تتيح تقنية الصوت التفاعلية إمكانية طلب تفاصيل الثلاجة أو التحقق من حالة مبردات الثلج والماء، وإلى جانب ميزات جهاز التحكم عن بعد، والتي يمكن استخدامها أيضًا جنبًا إلى جنب مع مساعد أليكسا من أماكن للتحقق من الطقس أو تشغيل الموسيقى أو طلب فلاتر مياه جديدة - ستتميز المجموعة المحدثة أيضًا بتقنية التعقيم القائمة على الضوء.
 
 

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