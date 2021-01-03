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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2726) الاحد 3/1/2021
أخبار فلسطينية
عباس يشيد برسالة هنية حول المصالحة
منظمة التحرير الفلسطينية تطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية في جرائم الاحتلال
الرئيس الفلسطيني يشكر مصر لرعايتها ملف المصالحة ويدعو لجنة الانتخابات للاجتماع
هنية يبعث رسالة إلى عباس لإنهاء الانقسام الفلسطيني
الرئيس الفلسطيني يشكر قطر لجهودها في دعم المصالحة
"الصحة": 409 إصابة جديدة بـ"كورونا" بقطاع غزة اليوم السبت
حماس تُعقب على الأحداث المؤسفة التي شهدتها بلدة كفر عقب بالقدس
حركة فتح تشن هجومًا حادًا على أرملة الرئيس الراحل ياسر عرفات
وفاة بفيروس كورونا في صفوف الجالية الفلسطينية بإيطاليا
أخبار إسرائيلية
موقع عبري: نتنياهو يلمح لإقامة علاقات دبلوماسية مع كردستان العراق
تقرير: سائحون إسرائيليون هربوا ماريجوانا من تل أبيب إلى دبي في رأس السنة
احتجاجات إسرائيلية متواصلة للأسبوع الـ28 ضد نتنياهو
موقع عبري: "حماس" تبدأ العام الجديد بإطلاق 9 صواريخ تجريبية
الاعلام العبري: إعلان حالة التأهب في "إسرائيل" تحسبا من انتقام في ذكرى سليماني
لبيد: عنف أنصار نتنياهو يزداد خطورة
اعتقال 272 مستوطناً وجرح 20 من شرطة الاحتلال خلال تمرد "فتيان التلال" الإرهابية
تقرير عبري: 20 شخصية مؤثرة.. نتنياهو "أعظم ساحر" سياسي إسرائيلي
نتنياهو: زرت مؤخرًا العديد من الدول سرًا
سرقة 90 ألف رصاصة من قاعدة عسكرية إسرائيلية
توجه إسرائيلي لفرض إغلاق كامل لأسبوعين
اخبار دولية
إصابات كورونا العالمية تتجاوز 84 مليونا.. والوفيات مليون و829384
“الصحة العالمية”: بوادر للانتصار على كورونا خلال هذا العام
الاتحاد الأوروبي يدعو الاحتلال للتحقيق بجريمة إطلاق النار على شاب من الخليل
إيران تشير بأصابع الاتهام لإسرائيل وتحذر ترامب من شن حرب
أخبار عربية
السيسي يؤكد على الثوابت المصرية لتحقيق التعاون بين الدول العربية
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
مسؤول في حماس: الحركة وافقت رسميا على إجراء الانتخابات الفلسطينية بالتتابع
إصابة 16 أسيرا فلسطينيا بفيروس كورونا في سجن “النقب”
الشرق الأوسط
سهى عرفات ترفض اتهام إسرائيل بقتل أبو عمار «من دون دليل»
الفلسطينيون يخشون تصعيد الاستيطان خلال معركة الانتخابات الإسرائيلية
الاهرام المصرية
وفاة الشقيقة الصغرى للزعيم الراحل ياسر عرفات
إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية
الشروق المصرية
إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي
فلسطين تقر حزمة إجراءات جديدة لمواجهة تفشي كورونا
فلسطين: 48 شهيدا قضوا إثر استهدافهم من قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال 2020
نادي الأسير الفلسطيني يطالب بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي للإفراج عن الأسرى
الغد الأردنية
رصاصة إسرائيلية من المسافة صفر تصيب فلسطينيا بشلل رباعي-(فيديو)
الاحتلال اعتقل 76 فلسطينيا من قطاع غزة خلال 2020
دير جرير الفلسطينية.. مشاهد تعيد للأذهان انتفاضة الحجارة
بـساق واحدة.. شاب فلسطيني يمارس “الباركور” بغزة-(صور)
الشرق القطرية
استشهاد 48 فلسطينيا بينهم امرأتان و8 أطفال على أيدي قوات الاحتلال خلال 2020
تقرير فلسطيني يرصد انتهاكات الاحتلال في القدس خلال العام الماضي
تيك توك تحذف حساب شبكة إخبارية فلسطينية بسبب نشرها فيديوهات الانتهاكات الاسرائيلية
بالفيديو.. "أبو العبد" من جيل الانتفاضة الأولى يواجه جنود الاحتلال بالحجارة ويقابلونه بالرصاص
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
إيقاف 4 مواطنين على خلفية اعتداءهم على عناصر الشرطة في خان يونس
الخضري يطلق على ٢٠٢١ عام تفعيل التضامن الدولي لرفع الحصار عن غزة
مواجهات مع الاحتلال في قرية المزرعة الغربية
"المقاومة الشعبية" ترحب بالمواقف الايجابية لعباس وهنية
"حمود" يطالب الدول المانحة عدم إخضاع ميزانية الأونروا للابتزاز السياسي
القدس المحلية
اصابات ومداهمات واعتقال شاب جنوب جنين
مركز "الإرادة" في السيلة الحارثية.. توفير التأهيل والدعم والعلاج لذوي الإعاقة
العسيلي: 40 مليون دولار تمويلات للشركات غير الربحية خلال العام 2020
مصرع شاب نتيجة تعرضه لصعقة كهربائية في بيت لحم
الشرطة تحرر مخالفات لعدم الالتزام باجراءات السلامة العامة في جني
الحياة الجديدة
الاحتلال يعتقل فتيين جنوب بيت لحم
القدس في 2020.... انتهاكات واستيطان وتهويد غير مسبوق
مستوطنون يهاجمون رعاة الماشية في الأغوار الشمالية
الأيام
انتظام دوام المدارس للصفوف من الأول للسادس والتوجيهي خلال الأسبوعين...
الرئيس يرحب بما جاء برسالة حماس حول إنهاء الانقسام وبناء الشراكة وتحقيق...
عشرات حالات الاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في كفر قدوم
وكالة صفا
لجنة: 58 انتهاكًا إسرائيليًا بحق الصحفيين في ديسمبر
حماس: رسالتنا لعباس استمرار لجهودنا لترتيب البيت الفلسطيني
11 حالة وفاة و704 إصابات جديدة بكورونا في غزة
تقرير: 2020 كان الأصعب على الفلسطينيين بجرائم الاستيطان
الإعلان عن تأسيس منتدى "العلاقات الدولية للحوار والسياسات"
وكالة الرأي الفلسطينية
قتلى وإصابات إثر شجار عائلي شمال مدينة القدس
البطنيجي": الاحتلال حاول تغييب دور الشرطة من خلال استهداف عناصرها
المقدم الكريري : الاحتلال تعمد استهداف قيادة الشرطة وقتل عناصرها
الداخلية بغزة: إجراءات الحكومة تُثمر ولا زلنا بمرحلة الخطر
انخفاض بإصابات "كورونا" في غزة ونقص الأكسجين التحدي الأبرز
فلسطين اليوم
حمدان: سليماني من الرجال الذين كانت بصمتهم واضحة في دعم المقاومة بفلسطين
حركة فتح توجه رسالة لارملة الرئيس الراحل ياسر عرفات
قوات الاحتلال تعتقل شاب وفتيان من قلقيلية وبيت لحم
بالصور القيادي عليان: فلسطين كانت وما زالت ضحية مؤامرة كونية كبرى
مصادر عبرية: مدينة "ايلات" تخشى هجوما إيرانيا خلال ساعات
سما نيوز
قيادي بحماس يكشف كواليس موافقة حركته على اجراء الانتخابات.. وهذا المطلوب من ابو مازن
الرجوب يتحدث عن المصالحة الفلسطينية: اتفاقنا مع حماس لن يكون تحت الطاولة!
مدير مستشفى الاوروبي يكشف عن معدل وفيات كورونا في قطاع غزة
أبو عيطة: "فتح" انطلقت من رحم شعبنا ولا يستطيع أحد تجاوزها
الرئيس عباس يعزي بوفاة المخرج السوري حاتم علي
هيئة الأسرى: الأسير جبريل زبيدي يواصل اضرابه عن الطعام منذ 21 يوما
عرب 48
"حماس" تتخلّى عن شرط "التزامن" في الانتخابات: نحو حلحلة؟
كفر عقب: 3 قتلى بجريمة واحدة.. ماذا جرى؟
السلطة الفلسطينية تشدّد قيود كورونا أكثر
وكالة وفا
الأمن الوطني يسلم مكرمة رئاسية للطفل أحمد دوا ...
منتخبنا الأولمبي يخوض معسكرا تدريبيا داخليا
وفد من سفارة فلسطين ينقل تعازي الرئيس بوفاة ا
التميمي يطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية في جرائ ...
حدث في مثل هذا اليوم
- 3 كانون ثاني (يناير)
- 2009م استشهاد الصحفي عمر السيلاوي، الذي يعمل في فضائية الأقصى، واستشهد عندما قصفت طائرات الاحتلال مسجد الشهيد إبراهيم المقادمة في مشروع بيت لاهيا،
- 2002م بعد 4 أيّام من اختفائهم، سلّمت قوات الاحتلال الصهيونيّ جثامين الفتية الفلسطينيين أحمد بنات (15 عاماً)، ومحمد لبد (16 عاماً)، ومحمد المدهون (16 عاماً)، إلى ذويهم في بيت لاهيا، وقد بدت على الجثث آثار تنكيل وتعذيبٍ وتشويه متعمّد، وتبيّن أن الاحتلال اعتقلهم أحياء ومن ثمّ قتلهم .
- 2001م انفجارٌ يستهدف مكتب شركة الخطوط الجويّة الصهيونيّة (العال) في مدينة زيورخ، ومنظمة يسارية سويسرية تتبنّى الهجوم.
- 1988م إسرائيل تبعد تسعة فلسطينيين للمرة الأولى منذ اندلاع الانتفاضة الكبرى (1987 - 1994)، لتستمر بعد ذلك سياسة إبعاد قادة الانتفاضة الشعبية التي بلغت الذروة بإبعاد 413 ناشطا من حركتي حماس والجهاد الإسلامي عام 1992.
- 1985م كشف النقاب عن إقامة جسر جوي لنقل 8000 يهودي من "الفلاشا" إلى الكيان الصهيوني عبر السودان خلال حكم جعفر النميري مما أدى إلى توقيف العملية بعد اكتشافها.
- 1948م مهاجمة الصهاينة لقبيلة الصبيح التي تقع مضاربها على أطراف جبل الطور ولكن بسالة أهلها أجبرتهم على الارتداد والانسحاب بعد أن خلفوا 7 قتلى من الصهاينة.
- 1948م ضبط 65 ألف رطل من مادة "تي إن تي" في ميناء نيوجرسي في الولايات المتحدة متجهة إلى فلسطين لحساب عصابة "الهاغاناة" اليهودية المسلحة.