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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2726) الاحد 3/1/2021

أخبار فلسطينية﻿

عباس يشيد برسالة هنية حول المصالحة

منظمة التحرير الفلسطينية تطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية في جرائم الاحتلال

أخبار إسرائيلية

موقع عبري: نتنياهو يلمح لإقامة علاقات دبلوماسية مع كردستان العراق

تقرير: سائحون إسرائيليون هربوا ماريجوانا من تل أبيب إلى دبي في رأس السنة

لبيد: عنف أنصار نتنياهو يزداد خطورة

اعتقال 272 مستوطناً وجرح 20 من شرطة الاحتلال خلال تمرد "فتيان التلال" الإرهابية

تقرير عبري: 20 شخصية مؤثرة.. نتنياهو "أعظم ساحر" سياسي إسرائيلي

نتنياهو: زرت مؤخرًا العديد من الدول سرًا

سرقة 90 ألف رصاصة من قاعدة عسكرية إسرائيلية

توجه إسرائيلي لفرض إغلاق كامل لأسبوعين

اخبار دولية

إصابات كورونا العالمية تتجاوز 84 مليونا.. والوفيات مليون و829384

أخبار عربية

الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

مسؤول في حماس: الحركة وافقت رسميا على إجراء الانتخابات الفلسطينية بالتتابع

إصابة 16 أسيرا فلسطينيا بفيروس كورونا في سجن “النقب”

الشرق الأوسط

سهى عرفات ترفض اتهام إسرائيل بقتل أبو عمار «من دون دليل»

الفلسطينيون يخشون تصعيد الاستيطان خلال معركة الانتخابات الإسرائيلية

الاهرام المصرية

وفاة الشقيقة الصغرى للزعيم الراحل ياسر عرفات

إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية

الشروق المصرية

إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي

فلسطين تقر حزمة إجراءات جديدة لمواجهة تفشي كورونا

فلسطين: 48 شهيدا قضوا إثر استهدافهم من قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال 2020

نادي الأسير الفلسطيني يطالب بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي للإفراج عن الأسرى

الغد الأردنية

الشرق القطرية

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

القدس المحلية

3 إصابات في شجار بالجليل

اصابات ومداهمات واعتقال شاب جنوب جنين

مركز "الإرادة" في السيلة الحارثية.. توفير التأهيل والدعم والعلاج لذوي الإعاقة

العسيلي: 40 مليون دولار تمويلات للشركات غير الربحية خلال العام 2020

مصرع شاب نتيجة تعرضه لصعقة كهربائية في بيت لحم

الشرطة تحرر مخالفات لعدم الالتزام باجراءات السلامة العامة في جني

الحياة الجديدة

الاحتلال يعتقل فتيين جنوب بيت لحم

القدس في 2020.... انتهاكات واستيطان وتهويد غير مسبوق

مستوطنون يهاجمون رعاة الماشية في الأغوار الشمالية

الأيام

انتظام دوام المدارس للصفوف من الأول للسادس والتوجيهي خلال الأسبوعين...

الرئيس يرحب بما جاء برسالة حماس حول إنهاء الانقسام وبناء الشراكة وتحقيق...

عشرات حالات الاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في كفر قدوم

وكالة صفا

وكالة الرأي الفلسطينية

فلسطين اليوم

سما نيوز

قيادي بحماس يكشف كواليس موافقة حركته على اجراء الانتخابات.. وهذا المطلوب من ابو مازن

الرجوب يتحدث عن المصالحة الفلسطينية: اتفاقنا مع حماس لن يكون تحت الطاولة!

مدير مستشفى الاوروبي يكشف عن معدل وفيات كورونا في قطاع غزة

عرب 48

"حماس" تتخلّى عن شرط "التزامن" في الانتخابات: نحو حلحلة؟

كفر عقب: 3 قتلى بجريمة واحدة.. ماذا جرى؟

السلطة الفلسطينية تشدّد قيود كورونا أكثر

وكالة وفا

وفد من سفارة فلسطين ينقل تعازي الرئيس بوفاة ا

حدث في مثل هذا اليوم

3 كانون ثاني (يناير)

2009م استشهاد الصحفي عمر السيلاوي، الذي يعمل في فضائية الأقصى، واستشهد عندما قصفت طائرات الاحتلال مسجد الشهيد إبراهيم المقادمة في مشروع بيت لاهيا

2002م بعد 4 أيّام من اختفائهم، سلّمت قوات الاحتلال الصهيونيّ جثامين الفتية الفلسطينيين أحمد بنات (15 عاماً)، ومحمد لبد (16 عاماً)، ومحمد المدهون (16 عاماً)، إلى ذويهم في بيت لاهيا ، وقد بدت على الجثث آثار تنكيل وتعذيبٍ وتشويه متعمّد، وتبيّن أن الاحتلال اعتقلهم أحياء ومن ثمّ قتلهم .

2001م انفجارٌ يستهدف مكتب شركة الخطوط الجويّة الصهيونيّة (العال) في مدينة زيورخ، ومنظمة يسارية سويسرية تتبنّى الهجوم.

1988م إسرائيل تبعد تسعة فلسطينيين للمرة الأولى منذ اندلاع الانتفاضة الكبرى (1987 - 1994)، لتستمر بعد ذلك سياسة إبعاد قادة الانتفاضة الشعبية التي بلغت الذروة بإبعاد 413 ناشطا من حركتي حماس والجهاد الإسلامي عام 1992.

1985م كشف النقاب عن إقامة جسر جوي لنقل 8000 يهودي من "الفلاشا" إلى الكيان الصهيوني عبر السودان خلال حكم جعفر النميري مما أدى إلى توقيف العملية بعد اكتشافها.

1948م مهاجمة الصهاينة لقبيلة الصبيح التي تقع مضاربها على أطراف جبل الطور ولكن بسالة أهلها أجبرتهم على الارتداد والانسحاب بعد أن خلفوا 7 قتلى من الصهاينة.