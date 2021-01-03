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صحة رام الله: 31 وفاة و 1155 إصابة بكورونا في فلسطين

03 كانون ثاني / يناير 2021 01:10

رام الله - الرأي:

أعلنت وزارة الصحة في رام الله، اليوم الأحد، 31 وفاة، و1155 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1419 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكدت الوزارة في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين، أن حالات الوفاة الجديدة سجلت في محافظات: جنين (2)، بيت لحم (2)، الخليل (3)، نابلس (4)، طولكرم (1)، رام الله والبيرة (4)، قلقيلية (1)، قطاع غزة (7)، مدينة القدس (7).

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: جنين (79)، بيت لحم (60)، طوباس (20)، ضواحي القدس (17)، الخليل (86)، سلفيت (19)، نابلس (70)، طولكرم (41)، رام الله (116)، قلقيلية (7)، أريحا (8)، قطاع غزة (409)، مدينة القدس (223)، مشيرة إلى أنه تم إجراء 4539 فحصاً.

وأضافت الصحة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: جنين (121)، طوباس (30)، ضواحي القدس (294)، الخليل (40)، سلفيت (38)، نابلس (167)، طولكرم (48)، رام الله (77)، قلقيلية (53)، أريحا (12)"، قطاع غزة (280)، مدينة القدس(259).

وذكرت أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 86.7%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 12.3%، ونسبة الوفيات 1.0%، من مجمل الإصابات.

ولفتت الصحة إلى وجود 124 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 26 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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