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اعتقال 11 موطناً خلال اقتحام الاحتلال لمدن بالضفة والقدس

04 كانون ثاني / يناير 2021 09:42

الضفة المحتلة – الرأي:

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الاثنين حملة مداهمات لعدة بلدات ومدن بالضفة الغربية المحتلة والقدس، اعتقلت خلالها عدداً من المواطنين.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة مواطنين من مدينة الخليل، وهم: حسام حسن أبو حسين، ومقداد القواسمة، وعبد العزيز موسى أبو سنينة، ومحمد الرجبي، بعد تفتيش منازلهم.

كما اعتقلت قوات الاحتلال من مخيم العروب شمالا الشاب رامي جوابرة، عقب دهم منزله، بالإضافة إلى تفتيش منزل المواطن كمال جوابرة.

ومن بلدة صوريف شمال غرب الخليل، اعتقلت تلك القوات الشابين: هادي محمد محمود غنيمات (19 عاما)، وفادي موسى محمد غنيمات (38 عاما) .

وفي السياق، نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل مدينة الخليل الشمالية والجنوبية، ومداخل بلدات سعير وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين، وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها، ما تسبب في إعاقة تنقلهم.

كذلك قامت قوات الاحتلال باعتقال كلا من: عبد الرحمن البشيتي، ومصطفى أبو سنينة، وزكريا البكري، عقب دهم منازل ذويهم في منطقة باب المجلس (أحد أبواب الأقصى) بمدينة القدس، ونقلتهم إلى معتقل المسكوبية.

أيضاً قام جنود الاحتلال باعتقال الشاب عبد الرحمن سعيد العروج (21 عاما)، بعد دهم منزل والده في بلدة جناتة شرق بيت لحم وتفتيشه.

 

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