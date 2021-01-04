معروف: مساع لفتح معبر رفح والخطر قائم بشأن كورونا

غزة- الرأي:

أكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومية في قطاع غزة سلامة معروف، وجود مساعٍ منذ أسابيع لفتح معبر رفح في كلا الاتجاهين، مشيراً أن الخطر لا يزال قائماً بشأن تفشي "كورونا" داخل القطاع.

وذكر "معروف" في لقاء عبر وكالة شهاب الاثنين، أن وزارة الصحة أوصت بالإبقاء على الإجراءات الحالية المتخذة منذ ديسمبر للوقاية من "كورونا" لمدة أسبوعين إضافيين.

وقال: "هناك توصية لخلية الأزمة لمناقشتها الخميس القادم، تنص على إبقاء الإجراءات الحالية وعدم التخفيف منها أو تشديدها وإتاحة المجال لإعادة التقييم ورسم الخطوة التالية".

وأضاف "هناك تراجعاً واضحاً في العديد من المؤشرات وأهمها الحالات التي تحتاج إلى الرعاية الصحية والمصنفة كخطيرة وحرجة، وهناك تراجع واضح مما يثبت أن الإجراءات الأخيرة وتجاوب المواطنين بدأ يؤتي أكله".

وعبّر "معروف" عن أمله في أن تشهد المرحلة بعد الأسبوعين تراجعاً واضحاً في معدلات الإصابة حتى يُسمح للعودة تدريجياُ لعمل القطاعات المتأثرة من الجائحة.

وبشأن إعادة فتح المؤسسات التعليمية والمساجد، أكد أن قرار فتحها مرهون بانتفاء الأسباب التي دفعت لإغلاقها، وهاذين القطاعين تحديداً يتم مناقشتهما أسبوعياً.