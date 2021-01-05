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لتحقيق الأمن والاستقرار المجتمعي

النيابة العامة تحقق في416 قضية وتوقف72 متهمًا

05 كانون ثاني / يناير 2021 08:49

النيابة العامة تحقق في416 قضية وتوقف72 متهمًا
النيابة العامة تحقق في416 قضية وتوقف72 متهمًا

غزة- الرأي

فتحت النيابة العامة، تحقيقاً في416  قضية متنوعة على مستوى محافظات غزة، وذلك تحقيقاً للامن والاستقرار المجتمعي فى ظل الجائحة التى يمر بها القطاع .

ووفقاً لموجز 4 يناير 2021،  الصادر عن النيابة، فقد حققت النيابة أمس الاثنين، في 5 قضايا تتعلق بجرائم مخالفة التعليمات وعدم الالتزام بحظر التجوال والحجر الصحي، وسجلت 411  قضية تتعلق بجرائم المساس بالأمن العام والاستقرار المجتمعي.

ونوهت النيابة إلى أنه لم يسجل أي قضية تتعلق بجرائم التلاعب بالأسعار واحتكار السلع وعرض بضائع فاسدة.

وأفادت النيابة العامة، بأنها  اتخذت المقتضى القانوني بحق المتهمين والمخالفين للقانون والتعليمات إلى جانب توقيف 72 متهماً على مختلف القضايا المذكورة. 

وأكدت الوزارة استمرار الإجراءات بحق الاخرين دون توقيف مع أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالقانون والحفاظ على الأمن العام والمصلحة العامة.

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