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تفتتح غداً في محافظة غزة

"المجلس الأعلى " يعلن عن انطلاق فعاليات "إحياء يوم الشهيد"

05 كانون ثاني / يناير 2021 10:19

"المجلس الأعلى " يعلن عن انطلاق فعاليات "إحياء يوم الشهيد"

غزة- الرأي

أعلن المجلس الأعلى للشباب والرياضة عن انطلاق فعاليات إحياء يوم الشهيد الفلسطيني، يوم غد الأربعاء الساعة الحادية عشرة صباحاً، في حفل مركزي بمحافظة غزة.

وسيتم افتتاح برنامج فعاليات مبادرة "أحياء يرزقون" بالتزامن مع المحافظات الشمالية، والتي تتضمن زراعة (35.000) شجرة زيتون في كافة محافظات الوطن، وتحمل كل شجرة اسم شهيد من شهداء فلسطين، ومن المقرر أن تحضر الشخصيات الوطنية والرياضية وممثلي الأندية والاتحادات الرياضية والمجموعات الكشفية.


وأوضح عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، أن فعاليات إحياء يوم الشهيد الفلسطيني، تمثل مناسبة وطنية يتجدد فيها العهد مع الشهداء، والتأكيد للوفاء لتضحياتهم في مسيرة مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، والدفاع عن الأرض والمقدسات، وقال هنية:" يتجدد العمل الوطني الذي يوحد أبناء الشعب الفلسطيني، كما تعودنا في المجلس الأعلى للشباب والرياضة أن نكون أول من يطبق الوحدة، ورياضتنا الفلسطينية شاهد على الوفاق والوحدة والعمل المشترك".


يذكر أن جميع محافظات غزة ستنفذ فعاليات مركزية تباعا خلال الأسبوع المقبل لزراعة أشجار الزيتون بأسماء الشهداء، وبمشاركة وطنية ورياضية.

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