حماس: بصمات عياش ما زالت حاضرة في تفاصيل الصراع

غزة- الرأي

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حازم قاسم إن بصمات القائد المهندس يحيى عياش ما زالت حاضرة في تفاصيل الصراع المستمر بين المقاومة الفلسطينية والمحتل الصهيوني بعد ربع قرن على رحيله.

وأكد قاسم في تصريح صحفي أن الشهيد المهندس مثّل إضافة فريدة في طبيعة الصراع مع الاحتلال، وأدخل معادلات جديدة أربكت حسابات الاحتلال ودفّعته ثمنا باهظاً مقابل جرائمه بحق شعبنا.

وأضاف: "لقد "قدم الفعل الجهادي للمهندس عياش وتعاظم المقاومة بعده، دليلاً دامغاً على فشل سياسة الاغتيال في وقف مسيرة نضال شعبنا، وعجز الاحتلال بكل أدواته عن منع المقاومة من التقدم والتطور".

وبين قاسم أن يوم استشهاد المهندس عياش شّكل لوحة وحدة وطنية، حينما خرج شعبنا الفلسطيني بكل مكوناته وفصائله وشرائحه في وداع أحد كبار قادة الثورة الفلسطينية المعاصرة.