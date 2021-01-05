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تعافي 938 حالة

14 وفاة و795 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالضفة والقدس

05 كانون ثاني / يناير 2021 01:11

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

رام الله - الرأي:

أعلنت وزارة الصحة برام الله، تسجيل 14 حالة وفاة و795 إصابة جديدة بفيروس كورونا و938 حالة تعافٍ بالضفة الغربية والقدس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت الوزارة، إنه تم تسجيل 9 وفيات بالضفة الغربية "قلقيلية 2، طولكرم 1، نابلس 1، رام الله 4، الخليل 1"، و5 وفيات بالقدس.

وأضافت أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طوباس (33)، قلقيلية (18)، طولكرم (52)، جنين (65)، نابلس (70)، ضواحي القدس (33)، رام الله (138)، الخليل (69)، بيت لحم (39)، سلفيت (21)، أريحا (7)"، مدينة القدس (250).

وذكرت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طوباس (14)، قلقيلية (20)، طولكرم (46)، جنين (50)، نابلس (151)، رام الله (183)، الخليل (98)، بيت لحم (63)، سلفيت (41)، أريحا (17)"، مدينة القدس (255).

وأشارت الوزارة إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 87.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11.5%، ونسبة الوفيات 1.0% من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود 113  مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 27 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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