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لمتابعة مدى التزامها بإجراءات الوقاية

الاقتصاد تنظم 118 زيارة تفتيشية على المحال والأسواق

06 كانون ثاني / يناير 2021 02:03

الاقتصاد تنظم 118 زيارة تفتيشية على المحال والأسواق
الاقتصاد تنظم 118 زيارة تفتيشية على المحال والأسواق

غزة- الرأي

نظمت طواقم حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد الوطني في غزة، 118 زيارة تفتيشية على المحال التجارية والأسواق.

وقالت الوزارة، في تقريرها اليوم الأربعاء، إنه تم تنفيذ 10 جولات ميدانية لمنشآت تجارية، مشيرةً إلى أنه تم التركيز في الجولات في الجولات على المصانع والمنشآت والمحال ومحطات الوقود لمتابعة مدى التزامها بالإجراءات الوقاية.

كما لفتت إلى أن مديرية المعادن الثمينة نظمت 8  زيارات على محال بيع الذهب والمجوهرات في  محافظة خان يونس.

في  حين، زارت الإدارة العامة للصناعة  مصنع شرف لمتابعة صناعة البيوديزل (الوقود الحيوي).

فيما تابع قسم الصناعات المعدنية و الحرفية بالادارة العامة للصناعة ، فحص عينات لإسطونات الغاز المنتجة محليا لمطابقتها مع المواصفات الفلسطينية.
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