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حفرة بمستشفى عزل المصابين بكورونا تبتلع عدداً من السيارات!

11 كانون ثاني / يناير 2021 08:04

حفرة كبيرة في مستشفى بمدينة نابولي الإيطالية
حفرة كبيرة في مستشفى بمدينة نابولي الإيطالية

وقعت حفرة كبيرة في مستشفى بمدينة نابولي الإيطالية، بلغ عمقها 20 مترا، ومساحتها 2000 متر، ما أدى إلى ابتلاع عدد من السيارات التي كانت موجودة في موقف المستشفى.

وأدت الحادثة أيضا إلى إغلاق مركز لعزل مصابين بفيروس كورونا المستجد، بسبب انقطاع التيار الكهربائي عنه، فيما لم تتأثر العمليات في "مستشفى البحر"، بحسب ما أوردته وكالة أسوشيتدبرس.

وقال إنيو أكويلينو كبير ضباط مكافحة الحرائق إن "الانهيار الداخلي قد يكون ناتجا عن تسرب المياه الجوفية من الأمطار الغزيرة الأخيرة".

فيما نقلت تقارير عن حاكم المنطقة قوله إن "مركز عزل المصابين بكورونا سيعاد فتحه في غضون أيام، بعد إعادة تمديدات الكهرباء والمياه إليه".

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