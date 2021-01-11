أم تقيد ابنها في شجرة منذ 15 عامًا في مصر لسبب غريب!

كشف مقطع فيديو، عن شابا في نهاية العقد الثاني من العمر مربوطا بجذع شجرة ناحية مقابر بالقرب من أراض زراعية في إحدى القرى بمصر، وذلك منذ أكثر من 15 عامًا.

وأصدرت وزارة الداخلية المصرية بيانا، كشفت فيه تفاصيل وملابسات الفيديو، قائلة أن الشاب من ذوي الاحتياجات الخاصة ومقيد من قدميه بشجرة داخل أرض زراعية.

وقالت والدة الشاب، إن زوجها هجرها منذ نحو 10 سنوات لإنجابها طفلهما "معاقا ذهنيا" ، وتقوم باصطحاب نجلها للأرض الزراعية التي تعمل على زراعتها وتقوم بتقييده لخوف الأطفال منه وخشية هروبه، وعقب الانتهاء من عملها تقوم بتحريره والعودة به إلى المنزل، فيما تم تحرير شكوى بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.