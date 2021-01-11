مطالبة عاجلة بإنقاذ حياة الأسير "مسالمة" بسجون الاحتلال

فلسطين المحتلة - الرأي

طالب تجمع المؤسسات الحقوقية "حرية" البعثة الدولية للصليب الأحمر في الأراضي الفلسطينية بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة الأسير حسين مسالمة (37عاماً) من بيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وأشار التجمع في بيان له الاثنين، أن النداء العاجل يأتي في أعقاب إعلان سلطات الاحتلال عن تدهور حالة الأسير الصحية إثر إصابته بالسرطان.

وحمّل إدارة السجون الإسرائيلية المسؤولية بسبب التباطؤ في عرضه على الأطباء منذ أكثر من شهرين حين كان يعاني من آلام شديدة في البطن.

وقال إن الأسير مسالمة يقبع في سجون الاحتلال منذ 2002، ومحكوم بالسّجن 20 عاماً.

وأضاف أنه "على الرغم من خطورة الحالة الصحية له إلا إدارة السجون مارست بحقه سياسية الإهمال الطبي بطريقة ممنهجة ومدروسة؛ بهدف القضاء على حياته.

وأكد التجمع أن هذه السياسة أودت بحياة 71 أسيرًا في سجون الاحتلال، خاصةً في ظل تفشي وباء كورونا في صفوف الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين ورفض سلطات الاحتلال تطعيمهم باللقاح المضاد.