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حيوان مخيف خرج من البحر.. ويفاجئ الجميع

12 كانون ثاني / يناير 2021 09:11

حيوان مخيف خرج من البحر.. ويفاجئ الجميع
حيوان مخيف خرج من البحر.. ويفاجئ الجميع

فوجئ ثلاثة صيادين أستراليين، مؤخرا، بعد صيد حيوان بحري ذي شكل عجيب، بينما كانوا في عرض البحر، ثم لاذوا بالفرار حتى لا تؤذيهم السمكة غير المألوفة.
وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن هذا الحيوان البحري يعرف ب"سمك الرعاد"، وجرى رصده على الساحل الجنوبي لولاية نيو ساوث ويلز.

وكان الصيادون؛ جوزيف شالوي وريكي واري بوري وستيف كير، في رحلة صيد بخليج باتيمانز، في الثامن والعشرين من ديسمبر الماضي.

وأضاف الصيادون أن السمكة استرعت انتباههم على الفور، لأنهم لم يروا مثيلا لها من ذي قبل، فبدوا في حالة من الذهول.

ومن المعروف أن هذه السمكة ليست مسالمة لأنها قد تهاجم الشخص الذي تراه فتقوم بصعقه وربما تحدث شللا لديه، وبالتالي، فهي لا تخلو من الخطورة.

وعندما أدرك الصيادون خطورة السمكة، قاموا بإعادتها إلى الماء على الفور، لأنها تمتاز بقدرتها على إطلاق شحنات كهربائية صوب الآخر.

وتختفي هذه السمكة في العادة تحت الرمال، وتستطيع أن تصيب الإنسان بصدمات كهربائية مؤذية جدا قد يصل تأثيرها إلى إحداث شلل.

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