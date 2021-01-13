النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2736)13/1/2021
أخبار فلسطينية
- الصحة الفلسطينية تحذر من تدهور حالة أسير فلسطيني مصاب بكورونا
- اللجنة الرئاسية العليا" تحذر من مشروع تهويدي يستهدف هوية البلدة القديمة
- فلسطين تدين مصادقة الحكومة الإسرائيلية على بناء 800 وحدة استيطانية جديدة
- حالتا وفاة و177 إصابة جديدة بكورونا في القدس
أخبار إسرائيلية
- “أوتشا” ترصد الهجمات الاستيطانية خلال الأسبوعين الماضيين.. وتحذير رسمي من مخطط لتغيير الطابع…
- حالة من التشظي داخل الحلبة السياسية الإسرائيلية ودعوات لتوحيد معسكر مناهضي نتنياهو
- بتسيلم”: إسرائيل دولة “أبارتهايد” وما يجري بحق الفلسطينيين خطير ومرشح…
- خاص "أبو مرزوق" يتحدث بالتفاصيل عن ملف الانتخابات والمصالحة الخليجية وإدارة بايدن
- الصحة الإسرائيلية تضغط لتمديد الإغلاق أسبوعا إضافيا
- حالة من التشظي داخل الحلبة السياسية الإسرائيلية ودعوات لتوحيد معسكر مناهضي نتنياهو
-
اخبار دولية
- التعاون الإسلامي تدين قرار بناء 800 وحدة استيطانية
- إدانات عربية ودولية لمصادقة حكومة الاحتلال على بناء وحدات استيطانية
- فرنسا تدين قرار إسرائيل المصادقة على إنشاء 800 وحدة استيطانية
- مُطالبات دولية بوقف الاستيطان الإسرائيليّ
اخبار عربية
- قطر متمسكة بمواقفها السياسية رغم المصالحة
- الإمارات توقف عمل طيار تونسي رفض المشاركة في رحلة لـ"تل أبيب"
« الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
- الصحة الفلسطينية تحذر من تدهور حالة أسير فلسطيني مصاب بكورونا
- بعد جهود استمرت أكثر من عامين: الإعلامي زاهر بيراوي يحقق انتصارا قانونيا على
- حالة من التشظي داخل الحلبة السياسية الإسرائيلية ودعوات لتوحيد معسكر مناهضي نتنياهو
- التصعيد ضد الضفة يتواصل.. حملات اعتقال تطال أشقاء والاحتلال يستولي على منشآت زراعية
- فلسطين: التحضيرات الانتخابية تدخل المرحلة النهائية.. الرئيس يعدل القانون برفع “كوتة المرأة”
- “أوتشا” ترصد الهجمات الاستيطانية خلال الأسبوعين الماضيين.. وتحذير رسمي من مخطط لتغيير الطابع…
- “كنت هناك”.. وديع عواودة يعود لملحمة مخيم جنين في شهادة حقيقية عن شجاعة وتضحيات…
- سلطات الاحتلال تغلق معتقل “ريمون” بالكامل بسبب انتشار “كورونا” دون أي تدابير علاجية
-
الشرق الأوسط
- الأردن يبدأ التلقيح اليوم ويوشك على إعادة فتح اقتصاده
- غارات إسرائيلية تستهدف مواقع ميليشيات إيرانية في سوريا
- إسرائيل تسمح للفلسطينيين ببناء محدود في المنطقة «ج»
- ترحيب فلسطيني بـ«اجتماع القاهرة»
- السلطة تعيد مستوطنين وصلوا إلى «قبر يوسف» من دون تنسيق
الشروق المصرية
- سوريا: قصف إسرائيلي على مناطق في دير الزور والبوكمال
- انتقادات لمنع إسرائيل عرض فيلم لمخرج عربي عن مخيم فلسطيني
- لبنان: الجيش الإسرائيلي اختطف راعيا واقتاده لداخل إسرائيل
الاهرام المصرية
- وكالة الأنباء الرسمية: عدوان إسرائيلي على مناطق في دير الزور وألبوكمال في سوريا
- لبنان: جيش الاحتلال اختطف راعيا واقتاده إلى داخل إسرائيل
-
-
الغد الأردنية
·
- “بتسيلم”: إسرائيل دولة “أبارتهايد” وما يجري بحق الفلسطينيين خطير ومرشح…
- مصر تعيد فتح مجالها الجوي لقطر
- إسرائيل: غانتس يقر بخطأ انضامة لنتنياهو ويدعو لتوحيد اليسار والوسط…
الشرق القطرية
الصحف المحلية
جريدة فلسطين
- الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جوية شرق سورية
- الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من طوباس
- بالصور هذا ما بحثه هنية والنخالة في الدوحة!
- بالصور طيران الإمارات يجمد طيار تونسي لرفضه المشاركة برحلة لـ(تل أبيب)
- خاص "أبو مرزوق" يتحدث بالتفاصيل عن ملف الانتخابات والمصالحة الخليجية وإدارة بايدن
- خاص بالصور.. تفاصيل جديدة لـ "فلسطين أون لاين" عن المنحة القطرية
- إزالة اسم الإعلامي "بيراوي" من قائمة (الإرهاب) وتعويضه ماليًا
القدس
- قادة أحزاب إسرائيلية يتجاهلون اجتماعًا دعا إليه غانتس
- إصابة جندي إسرائيلي خلال تدريبات عسكرية
- توغل إسرائيلي وإطلاق نار على حدود غزة
- وفاة أديلسون لن تؤثر على محاكمة نتنياهو
- الصحة تحذر من تدهور حالة الأسير باسل عجاج المصاب بكورونا
- اعتقال 6 مواطنين بجنين
الحياة الجديدة
- بحجة محاولة طعن.. الاحتلال يعتقل مواطنا قرب حاجز قلنديا العسكري
- الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس تدين الإعتداء على دير سيدة الاوجاع
- "اللجنة الرئاسية العليا" تحذر من مشروع تهويدي يستهدف هوية البلدة القديمة
- المفتي العام يحذر من خطورة الحفريات أسفل المسجد الأقصى المبارك
- "التعاون الإسلامي" تدين قرار بناء 800 وحدة استيطانية جديدة
- فرنسا تدين قرار إسرائيل المصادقة على إنشاء 800 وحدة استيطانية
صحيفة الأيام
- »اندلاع مواجهات في بيرزيت وحزما وقباطية والمستوطنون يعتدون على الزيتون...
- »عتقال شاب على حاجز قلنديا بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن
- »تعديلات قانون الانتخابات حلّت إشكال "التزامن" ورفعت "كوتة" المرأة إلى...
- »إدانات عربية ودولية لمصادقة حكومة الاحتلال على بناء وحدات استيطانية...
- »عندما يخشى الاحتلال الثقافة الفلسطينية: منع عرض ومصادرة نسخ فيلم "جنين...
- »"بتسيلم": إسرائيل دولة فصل عنصري ونظامها يسعى "لتحقيق وإدامة تفوّق يهودي"
- »"كورونا" في فلسطين: 15 وفاة ورصد 797 إصابة جديدة
- »نبيل شعث يغادر المستشفى بعد تعافيه
وكالة الرأي
- قوات الاحتلال تعتقل 4 مواطنين من طوباس وبيت لحم
- استئناف الدراسة لطلبة المرحلة الأساسية بقطاع غزة
- توغل إسرائيلي محدود شرق خان يونس
- الصحة تقدم العلاج المتكامل لـ(536) حالة "كوفيد" دخول عناية مركزة
- تدهور الحالة الصحية لأحد الأسرى المصابين بالكورونا ونقله للمستشفى
- سلطة الأراضي: إغلاق صالة الاستقبال في الطابو غدًا الأربعاء
- هنية يستقبل النخالة في الدوحة
- التعاون الإسلامي تدين قرار بناء 800 وحدة استيطانية
وكالة صفا
· بيتسيلم: "إسرائيل" دولة فصل عنصري
- الإمارات توقف عمل طيار تونسي رفض المشاركة في رحلة لـ"تل أبيب"
- الاحتلال يعتقل 4 مواطنين بمداهمات ليلية بالضفة
وكالة سما
- قطر متمسكة بمواقفها السياسية رغم المصالحة
- الاهتمام الاسرائيلي حول المصالحة الخليجية..صفقة تبادل الأسرى بين اسرائيل وحماس
- مجلس النواب الأمريكي يصوت على قرار لعزل ترامب
- 16 قتيل جراء العدوان الاسرائيلي على شرق سوريا
- ايران لبومبيو: "مُت بغيظك "
- نصيحة تيلرسون لبايدن: عليك أن تأمل ألا يفعل الإسرائيليون شيئا استفزازيا!
-
-
وكالة فلسطين اليوم
إصابة شاب بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن قرب المسجد الابراهيمي
- توغل لجرافات الاحتلال شرق خانيونس وتهديد المزارعين بإزالة محاصيلهم الزراعية
- وفقا للبرتوكول صحي بالصور اليوم : استئناف الدراسة في المدارس الحكومية بغزة بشكل جزئي للمرحلة الابتدائية
- راصد جوي: 3 منخفضات متتالية تضرب البلاد خلال الايام المقبلة
- الشيخ عدنان يدعو لتحرك عاجل لإنقاذ الاسير عجاج من خطر الموت
عرب 48
- مُطالبات دولية بوقف الاستيطان الإسرائيليّ
- حالتا وفاة و177 إصابة جديدة بكورونا في القدس
- الأغوار: مصرع شاب فلسطينيّ إثر تصادم مركبتين إحداهما تابعة للاحتلال
- اتفاق إسرائيلي - مغربي لتسيير رحلات جوية مباشرة
- استطلاع: تزايد شعبية نتنياهو وتراجع ساعر
- الصحة الإسرائيلية تضغط لتمديد الإغلاق أسبوعا إضافيا
- نظام تفوق يهودي من النهر إلى البحر"
- حاجز قلنديا: إصابة فلسطيني بادعاء تنفيذ عملية طعن
-
وكالة فا
- "كورونا" عالميا: أكثر من مليون و970 ألف وفاة و92 مليونا و16 ...
- الاحتلال يصيب شابا ويعتقله قرب الحرم الابراهيمي في الخليل
- الاحتلال يعتقل 6 شبان من قباطية ومخيم جنين
حدث في مثل هذا اليوم
13 كانون ثاني (يناير)
- 2005م مقتل 6 محتلين إسرائيليين وجرح 5 آخرين في اقتحام لثلاثة استشهاديين لمعبر "كارني" في قطاع غزة بالمتفجرات والأسلحة الرشاشة. والاستشهاديين الثلاثة هم: محمود المصري من كتائب الشهيد عز الدين القسام، وسمير حجا من اللجان المقاومة الشعبية، ومهند المنسي من كتائب الأقصى.
- 2004م المقاومة الفلسطينية تقتل مستوطنا إسرائيليا وتجرح 3 آخرين في مستوطنة "تلمون" قرب رام الله.
- 2004م الكنيست الإسرائيلي يصوت لصالح خطة الانفصال الأحادي.
- 2002م أحد عشر معتقلا سياسيا لدى السلطة الفلسطينية في مدينة سلفيت يدخلون يومهم الأول في الإضراب عن الطعام.
- 2000م السلطات النمساوية تعتقل "حليمة نمر" التي يُعتقد أنها المسؤولة المالية لحركة "فتح - المجلس الثوري" الفلسطينية التي يتزعمها صبري البنا "أبو نضال"، بعدما حاولت سحب مبلغ كبير من حساب مصرفي مجمد في فيينا. وكان الحساب فُتح عام 1982موجُمد خلال حرب الخليج الثانية للاشتباه بصلته بالعراق.
- 2000م القبض على طالب جامعي إسرائيلي عمره 25 هدد بالانتحار بسكين عند مدخل الكنيست (البرلمان) بعد عراك أصيب خلاله أحد أفراد الشرطة.
- 1999م مقتل ضابط إسرائيلي وجرح آخر في اشتباك مع خلية تابعة لكتائب "عز الدين القسام" قرب قرية السموع قضاء الخليل، وأصيب في الاشتباك مقاوم فلسطيني تم اعتقاله.
- 1966م هاجمت قوات الاحتلال قرية السموع وقرية رافات في قضاء الخليل واستعانت هذه القوات بعشرات الدبابات والعربات المصفحة وعدد من الطائرات وارتكبت مجزرة رهيبة بحق أهالي القريتين العزل، وأسفرت المجزرة البشعة عن استشهاد 18 مواطنا بينهم 6 من جنود الجيش الأردني وإصابة العشرات بجروح مختلفة.
- 1964م انعقاد مؤتمر القمة العربي الأول في القاهرة، حيث أنه وفي أواخر 1963 أخذت المشروعات الصهيونية لتحويل نهر الأردن صورتها الكاملة، كمظهر من مظاهر التوسع الاستعماري الاستيطاني الصهيوني وكان لا بد من موقف عربي موحد وفاعل إزاء هذه التحديات، وفي 23/12/1963 وجه الرئيس جمال عبد الناصر الدعوة إلى عقد مؤتمر قمة عربي لمواجهة التحديات الإسرائيلية، وقد تم الاجتماع في مقر الجامعة العربية، برئاسة جمال عبد الناصر، وحضور كل الملوك والأمراء والرؤساء العرب والأستاذ أحمد الشقيري ممثل فلسطين بالجامعة العربية.