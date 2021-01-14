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الصين تبني حاملة طائرات ثلجية

14 كانون ثاني / يناير 2021 08:22

الصين تبني حاملة طائرات ثلجية
الصين تبني حاملة طائرات ثلجية

عرض التلفزيون الصيني فيلما قصيرا يروي قصة حاملة طائرات بناها المتحمسون الصينيون من الثلج في هاربين الصينية خلال 3 أسابيع.

وجاء في الفيلم أن فريقا يضم 19 شابا صينيا بنوا من الثلج سفينة حربية بلغ طولها 50 مترا، وعرضها 10 أمتار، وارتفاعها 10 أمتار. وتعتبر السفينة نموذجا تقريبيا من سفينة “لياؤولين” الحربية الصينية. كما أنهم استطاعوا نحت أمواج بحرية ثلجية قبالة مقدمة السفينة.

يذكر أن “لياؤولين” هي حاملة الطائرة “فارياغ” التي لم يكمل الاتحاد السوفيتي بناءها في أوكرانيا. وباعتها الأخيرة بعد تفكك الاتحاد السوفيتي للصين التي استطاعت إكمال بنائها لتدخل الخدمة في البحرية الصينية عام 2012.

يذكر أن الصين تنتهي حاليا من بناء أول حاملة طائرات صينية الصنع من مشروع ” 002″ وبلغت إزاحتها 85 ألف طن وهي مزودة بأجهزة تعجيل الإقلاع.

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