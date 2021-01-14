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هيئة الشباب والثقافة تكرم اللجان والمشاركين في ملتقى الطفولة

14 كانون ثاني / يناير 2021 01:26

هيئة الشباب والثقافة تكرم اللجان والمشاركين في ملتقى الطفولة
هيئة الشباب والثقافة تكرم اللجان والمشاركين في ملتقى الطفولة

غزة- الرأي

نظمت  الهيئة العامة للشباب والثقافة اليوم الخميس، حفل تكريم اللجان والمشاركين في ملتقى الطفولة بين مطرقة الاحتلال وسندان كورونا الذي نظمته مطلع الشهر الماضي.

وناقشت من خلاله واقع الأطفال في فلسطين والظروف الصعبة التي يمرون بها، بمشاركة باحثين ونشطاء ومختصين في مجالات حقوقية وتعليمية وصحية.

وكان  الملتقى عقد على ثلاث جلسات وجاءت على النحو التالي، الجلسة الأولى وناقشت المحور الحقوقي وأدارها الناشط الحقوقي الأستاذ صلاح عبد العاطي، وتم خلالها عرض عدة أوراق عمل وهي: واقع الأسرى الأطفال في سجون الاحتلال للأستاذ أحمد الفليت، ودور المؤسسات الرسمية في حماية الأطفال قدمتها الأستاذة اعتماد الطرشاوي، والانتهاكات الاسرائيلية ضد الأطفال الفلسطينيين قدمتها الأستاذة هدى حليوة.


وناقشت الجلسة الثانية المحور التعليمي وأدارتها أستاذ التربية في الجامعة الإسلامية الدكتورة منور نجم، وعرض خلالها أوراق العمل: تجربة التعليم الإلكتروني بقطاع غزة في ظل جائحة كورونا قدمها الدكتور رامي فارس، وأزمة انعدام التعليم الوجاهي في زمن كورونا قدمتها الأستاذة لينا خليفة، وفاعلية وسائل التعلم عن بعد وآثارها المستقبلية على النظام التعليمي في غزة وقدمتها الأستاذة وجدان دياب.


وتناولت الجلسة الثالثة المحور الصحي، وأدارها الأستاذ ماهر ملخ، وعرض خلالها أوراق العمل: الأمن النفسي وجودة الحياة للأطفال وانعكاسها على الصحة العقلية للدكتورة سحر عبد العظيم، والتعليم الإلكتروني وأثاره النفسية على الأسر الفلسطينية قدمها الأستاذ وائل اللحام، والتأثيرات النفسية على صحة الأطفال بين الحصار وجائحة كورونا وقدمتها الدكتورة سارة الوحيدي.

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