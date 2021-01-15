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حماس: تعديلات عباس على قوانين القضاء مرفوضة ومدانة

15 كانون ثاني / يناير 2021 07:51

غزة - الرأي

وصفت حركة حماس اليوم الجمعة قرارات رئيس السلطة بما يسمى تعديلات قوانين السلطة القضائية، بأنها انتهاكات دستورية مرفوضة ومدانة، وتثير قلق حقيقي بإصرار رئاسة السلطة في رام الله على انتهاك الأصول الدستورية والقانونية في تشريع أو تعديل القوانين.

و اوضح حازم قاسم، المتحدث باسم حماس بأن القرارات المتلاحقة الاخيرة التي أصدرها رئيس السلطة تهدف للاستيلاء على السلطة القضائية والسيطرة على ارادتها بشكل غير دستوري، وانتهاك لأي استقلالية للقضاء، وهو ما يؤشر على توجه قيادة السلطة في رام الله لمواصلة التحكم بالحريات والحقوق العامة.

و اشار قاسم الى أن هذه القرارات تعبر عن رغبة قيادة السلطة باستمرار التفرد والهيمنة على النظام السياسي الفلسطيني، بالرغم مما تعيشه الحالة الفلسطينية من التحضير لأجواء انتخابية تتوفر فيها متطلبات النجاح من اطلاق للحريات العامة وتوفير أعلى درجات الشافية والاستقلالية القضائية التي تنتهكها التعديلات الأخيرة.   

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