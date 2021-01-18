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استقرار الوضع الصحي للأسير مهران عياد بعد خضوعه لعملية جراحية

18 كانون ثاني / يناير 2021 11:56

الأسير مهران عياد
الأسير مهران عياد

رام الله – الرأي:

 أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، استقرار الحالة الصحية للأسير مهران عياد (35 عاماً) من بلدة سلواد شرق رام الله، وذلك بعد خضوعه يوم أمس لعملية جراحية في القلب.

وأوضحت الهيئة، في بيان، اليوم الاثنين، أن الأسير عياد يقبع حاليا بمستشفى "سوروكا" الإسرائيلي، ولا يزال تحت أجهزة التنفس والمراقبة.

وذكرت أن الأسير لم يكن يعاني من شيء في السابق، لكن تدهوراً مفاجئاً طرأ على وضعه الصحي، وعلى إثرها جرى نقله إلى المشفى.

من الجدير ذكره أن الأسير عياد معتقل منذ العام 2009، ومحكوم بالسجن لـمدة 15 عاماً ونصف، وقبل نقله إلى المستشفى كان يقبع بمعتقل "النقب" الصحراوي.

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