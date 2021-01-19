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أخبار » التكنولوجيا و التقنية

كيفية الوصول إلى ميزات Gmail الجديدة قبل الآخرين

19 كانون ثاني / يناير 2021 06:53

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يعد Gmail أحد خدمات البريد الإلكتروني الأكثر استخدامًا في العالم، حيث تواصل جوجل إضافة ميزات جديدة إلى البريد الإلكتروني لتحسين تجربة المستخدمين، ومع ذلك، تستغرق الميزات الجديدة وقتًا لإصدارها وتتطلب أيضًا اختبارًا مناسبًا قبل طرحها للجميع، إذ أن معظم الميزات الرائعة التي يستخدمها مستخدمو Gmail اليوم بانتظام مثل الكتابة الذكية والردود الجاهزة والعديد من الميزات الأخرى كانت ميزات تجريبية قبل طرحها للجميع.
 
لكن إذ كنت تتساءل كيف يمكنك الوصول إلى هذه الميزات التجريبية على Gmail؟ فهناك طريقة لفعل ذلك كما يلى:
 
1. افتح Gmail.
 
2. في الزاوية العلوية اليمنى، انقر فوق الإعدادات.
 
3. انقر فوق "جميع الإعدادات".
 
4. ضمن "عام"، مرِّر وصولاً إلى الوصول التجريبي.
 
5. انقر فوق المربع لتمكين الوصول التجريبي.
 
6. في الجزء السفلي من الصفحة، انقر فوق حفظ التغييرات.
 
ويجب على المستخدمين ملاحظة أنه يمكن تمكين الوصول التجريبى من خلال سطح المكتب فقط أيضًا، تحتفظ الشركة بالحق في تغيير هذه الخدمات أو إزالة أى من هذه الميزات فى أي وقت.
 

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