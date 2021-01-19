وكالة الرأي الفلسطينية مدرسة عمورية بالوسطى تنظم مسابقة رسم للتوعية بمخاطر كورونا وكالة الرأي الفلسطينية العدل تصدر تقرير إنجازاتها السنوي للعام الماضي 2020 وكالة الرأي الفلسطينية مدرسة مساعد العازمي بالوسطى تنفذ أوراق تفاعلية عبر تطبيق wizer وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تبحث تعاونها مع مؤسسة إغاثة أطفال فلسطين وكالة الرأي الفلسطينية المواصلات تشرع بتبليط ساحة ترخيص غزة وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى تدعو لخطوات عاجلة لإنقاذ حياة الأسرى وكالة الرأي الفلسطينية ديوان الفتوى و التشريع يتسلم مشروع قانون معدل لقانون المخدرات وكالة الرأي الفلسطينية لجنة تحديد مسارات صهاريج الغاز تناقش آلية سير ها بشكل آمن وكالة الرأي الفلسطينية خدمات الطفولة و "ثمار الخير" تنفذان مشروع " معونة الشتاء " للأسر المحتاجة وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تنهي مواءمة شارع لخدمة 6 من ذوي الإعاقة
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

مدرسة عمورية بالوسطى تنظم مسابقة رسم للتوعية بمخاطر كورونا

19 كانون ثاني / يناير 2021 01:01

مدرسة عمورية بالوسطى تنظم مسابقة رسم للتوعية بمخاطر كورونا
مدرسة عمورية بالوسطى تنظم مسابقة رسم للتوعية بمخاطر كورونا

الوسطى- الرأي

 أعلنت مدرسة عمورية الاساسية للبنين بمديرية التربية والتعليم بالوسطى، عن مسابقة فنية إرشادية حول أفضل رسمة وعمل فني للتوعية بمخاطر جائحة كورونا، وذلك لتوعية الطلبة بأهمية الوقاية وأخذ أقصى متطلبات السلامة والأمان التام لحماية أنفسهم وذويهم من الخطر.

 

 مدير المدرسة حافظ الفرا تحدث عن أهمية المسابقة في توعية الطلبة بمخاطر كورونا وتعريفهم بأهمية الوقاية وأخذ كافة التدابير اللازمة للسلامة ومنها النظافة الشخصية وارتداء الكمامة والتباعد الجسدي واتباع تعليمات المدرسة والبروتوكول الصحي، خاصة بعد استئناف التعليم الوجاهي للصفوف من الأول حتى السادس.

 

 المرشد التربوي وليد ثابت القائم على المسابقة أوضح أن المسابقة تأتي ضمن مبادرة أفضل رسمة للتوعية بمخاطر كورونا وتعطي المجال للطلبة للتعبير عما يجول بخاطرهم وكيف يرى كل طالب مخاطر جائحة كورونا، وتهدف أيضاً الى اكتشاف وإظهار المواهب الفنية للطلبة، وأضاف ثابت بأن أهم شروط المسابقة أن تكون المسابقة من عمل الطالب نفسه وان يتم استخدام ورق A4 وأن يتم تسليم الأعمال للمرشد التربوي مع مراعاة سبل السلامة والوقاية، وسيتم تشكيل لجنة تحكيم لاختيار أفضل عمل فني وتكريم الفائزين.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

خدمات الطفولة و "ثمار الخير" تنفذان مشروع " معونة الشتاء " للأسر المحتاجة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟