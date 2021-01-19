مدرسة عمورية بالوسطى تنظم مسابقة رسم للتوعية بمخاطر كورونا

الوسطى- الرأي

أعلنت مدرسة عمورية الاساسية للبنين بمديرية التربية والتعليم بالوسطى، عن مسابقة فنية إرشادية حول أفضل رسمة وعمل فني للتوعية بمخاطر جائحة كورونا، وذلك لتوعية الطلبة بأهمية الوقاية وأخذ أقصى متطلبات السلامة والأمان التام لحماية أنفسهم وذويهم من الخطر.

مدير المدرسة حافظ الفرا تحدث عن أهمية المسابقة في توعية الطلبة بمخاطر كورونا وتعريفهم بأهمية الوقاية وأخذ كافة التدابير اللازمة للسلامة ومنها النظافة الشخصية وارتداء الكمامة والتباعد الجسدي واتباع تعليمات المدرسة والبروتوكول الصحي، خاصة بعد استئناف التعليم الوجاهي للصفوف من الأول حتى السادس.

المرشد التربوي وليد ثابت القائم على المسابقة أوضح أن المسابقة تأتي ضمن مبادرة أفضل رسمة للتوعية بمخاطر كورونا وتعطي المجال للطلبة للتعبير عما يجول بخاطرهم وكيف يرى كل طالب مخاطر جائحة كورونا، وتهدف أيضاً الى اكتشاف وإظهار المواهب الفنية للطلبة، وأضاف ثابت بأن أهم شروط المسابقة أن تكون المسابقة من عمل الطالب نفسه وان يتم استخدام ورق A4 وأن يتم تسليم الأعمال للمرشد التربوي مع مراعاة سبل السلامة والوقاية، وسيتم تشكيل لجنة تحكيم لاختيار أفضل عمل فني وتكريم الفائزين.