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الأطعمة المقلية تزيد خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية

20 كانون ثاني / يناير 2021 08:21

الأطعمة المقلية تزيد خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية
الأطعمة المقلية تزيد خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية

كشفت دراسة جديدة أن تناول الأطعمة المقلية يرتبط بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب الرئيسية والسكتة الدماغية، وفقًا لتحليل مجمع لبيانات البحث، نُشر في المجلة الطبية البريطانية، ويشير التحليل إلى أن الخطر يرتفع مع كل جرعة إضافية من الأطعمة المقلية تبلغ 114 جرامًا أسبوعيًا.

وقال الباحثون إنه من الواضح أن النظام الغذائي الغربي لا يعزز صحة القلب والأوعية الدموية، لكن ليس من الواضح بالضبط ما هي مساهمة الأطعمة المقلية في مخاطر الإصابة بأمراض القلب الخطيرة والسكتة الدماغية.

لإلقاء بعض الضوء على هذا، قاموا ببحث قواعد البيانات بحثًا عن الدراسات ذات الصلة المنشورة حتى أبريل 2020 ، وقاموا بتجميع البيانات من 17  دراسة، بما في ذلك 562445 مشاركًا و 36727 حدثًا رئيسيًا في القلب والأوعية الدموية ، مثل النوبة القلبية أو السكتة الدماغية، لتقييم مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وقاموا بتجميع البيانات لتقييم الصلة المحتملة بين استهلاك الأطعمة المقلية والوفيات الناجمة عن أمراض القلب والأوعية الدموية وأي سبب.

وأظهر تحليلهم أنه بالمقارنة مع أدنى فئة من الاستهلاك الأسبوعي للأطعمة المقلية، فإن أعلى نسبة كانت مرتبطة بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 28٪ وارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية بنسبة 22٪ ؛ و 37٪ زيادة في خطر الإصابة بقصور القلب.

ظهر ارتباط خطي بين استهلاك الأطعمة المقلية وأمراض القلب والأوعية الدموية الرئيسية وأمراض القلب التاجية وفشل القلب وزادت هذه المخاطر بشكل كبير بنسبة 3 ٪ و 2 ٪ و 12 ٪ على التوالي ، جنبًا إلى جنب مع كل 114 جرامًا إضافيًا أسبوعيًا.

أشار الباحثون إلى أن العديد من الدراسات تضمنت نوعًا واحدًا فقط من الأطعمة المقلية، مثل السمك المقلي أو البطاطس أو الوجبات الخفيفة ، بدلاً من تناول الطعام المقلي الكلي ، وهو ما قد يقلل من أهمية الارتباطات الموجودة.

لم يتم العثور على ارتباطات للوفيات الناجمة عن أمراض القلب والأوعية الدموية أو من أي سبب، ولكن قد يكون هذا بسبب الأعداد الصغيرة نسبيًا كما يقول الباحثون.

تزيد الأطعمة المقلية من استهلاك الطاقة بسبب محتواها من الدهون وتنتج أحماض دهنية غير مشبعة ضارة من الزيوت النباتية المهدرجة التي تستخدم غالبًا في طهيها.

 

يعزز القلي أيضًا من إنتاج المنتجات الثانوية الكيميائية التي تدخل في استجابة الجسم للالتهابات، في حين أن الأطعمة ، مثل الدجاج المقلي والبطاطا المقلية، عادةً ما تكون غنية بالملح المضاف ، وغالبًا ما تكون مصحوبة بمشروبات محلاة بالسكر، خاصةً عند تقديمها سريعًا.

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