مونديال اليد 2021: البحرين تخطف بطاقة التأهل وتونس تودّع

خطف منتخب البحرين بطاقة التأهل الثالثة عن المجموعة الرابعة إلى الدور الرئيسي من بطولة العالم لكرة اليد المقامة في مصر بتحقيق فوزه الأول على حساب الكونغو الديموقراطية، في ختام منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من الدور التمهيدي، الذي شهد إقصاء تونس على يد إسبانيا.

ونجح منتخب البحرين في الفوز على الكونغو الديموقراطية 34-27، بعدما تألق في شوطي المباراة.

وتفوق المنتخب البحريني في الشوط الأول وحقق تقدماً كبيراً، لكن محاولات المنتخب الكونغولي الديموقراطي أثمرت تعادلاً، قبل أن يصحو البحرينيون ويرجحون الكفة لصالحهم، وأنهوا الشوط الأول 14-12.

أما في الشوط الثاني، فأظهر المنتخبان ندية كبيرة، لكن المنتخب البحريني نجح في الحفاظ على فارق النقاط ومن ثم تحقيق الفوز، والتأهل رفقة الدنمارك والأرجنتين، اللذين أسقطاه، إلى الدور الثاني.

واكتسحت الدنمارك الأرجنتين الثلاثاء 31-20، وحققت العلامة الكاملة عن المجموعة برصيد 6 نقاط.

وبالتالي يتواجه هؤلاء في الدور الرئيس مع منتخبات كرواتيا وقطر واليابان.

من جهة أخرى، أقصي المنتخب التونسي من الدول التمهيدي للمونديال بخسارته أمام إسبانيا 36-30 الثلاثاء.

وانتهى الشوط الأول بتقدم إسبانيا 17-14. وحاول "نسور قرطاج" العودة بالمباراة في الشوط الثاني، لكن الـ"لاروخا" تمكن من حسم المباراة لصالحه، وحسم تأهله بخمس نقاط.

ولم يتمكن المنتخب التونسي من تحقيق أي فوز في البطولة، فمني بخسارتين أمام إسبانيا وبولندا وتعادل مع البرازيل ليحقق نقطة وحيدة في المركز الرابع والأخير من المجموعة الثانية.

وفي المجموعة نفسها، تغلب المنتخب البولندي على المنتخب البرازيلي 33-23.

وبهذه النتيجة رفعت بولندا رصيدها إلى 4 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة لتتأهل إلى الدور الرئيسي مع اسبانيا والبرازيل.

ضمن المنتخب الياباني تأهله إلى الدور الثاني الرئيسي من بطولة العالم لكرة اليد، بفوزه 30-29 على أنغولا في مباراة مثيرة الثلاثاء، في ختام منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من الدور التمهيدي.

ورفعت اليابان بهذا الفوز رصيدها إلى 3 نقاط بعد التعادل أمام كرواتيا، فيما تذيل منتخب أنغولا الترتيب من دون نقاط.

وبعد بداية متكافئة بين المنتخبين، حسم اليابانيون نتيجته في الدقائق العشر الأخيرة، لينتهي 16-12.

وفي الشوط الثاني، حافظ الـ"ساموراي" على فارق النقاط الأربع حتى ربع الساعة الأخير حين انتفض منتخب أنغولا وأدرك التعادل 27-27.

لكن تلك الصحوة لم تكن كافية وسط الأخطاء الدفاعية التي ارتكبها الأنغوليون بالجملة في الدقائق الأخيرة، ما سمح لليابان بترجيح الكفة لصالحها، وحسم المباراة 30-29 وخطف بطاقة التأهل.

واختير الياباني جين واتانابي كأفضل لاعب في المباراة لتسجيله سبعة أهداف من عشر تسديدات.

وباتت اليابان آخر المتأهلين إلى الدور الرئيسي عن المجموعة الثالثة، إلى جانب قطر وكرواتيا.

وتصدرت كرواتيا المجموعة بفوزها على قطر الثلاثاء 26-24.

وبدأ الشوط الأول متكافئاً بين الفريقين، حتى تفوقت كرواتيا في نهاية الشوط وحسمته بنتيجة 13-11.

وفي الشوط الثاني حاول منتخب قطر العودة من جديد وتقليص الفارق، لكن تألق حارس كرواتيا حال دون ذلك.

وبات في رصيد كرواتيا 5 نقاط، بينما قطر في المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

وحصد مارينو ماريتش لاعب كرواتيا جائزة أفضل لاعب في المباراة بعد تألقه وتسجيل 5 أهداف من 7 تسديدات.

ومع اليابان، ينضم الثلاثي المتأهل إلى المجموعة الثانية في الدور الرئيسي، والتي تضم الدنمارك والمجر والبحرين.

في منافسات المجموعة الأولى، فازت المجر على ألمانيا 29-28، لكن النتيجة لن تؤثر إذ أن الفريقين متأهلان إلى الدور الرئيسي.

ويتأهل الى الدور الرئيسي أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في كل من المجموعات الثماني بعد رفع عدد المنتخبات المشاركة الى 32 عوضا عن 24 للمرة الأولى في تاريخ البطولة، على أن توزع المنتخبات المتأهلة الى الدور الرئيسي على أربع مجموعات يتأهل منها البطل والوصيف الى ربع النهائي.