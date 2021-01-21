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علامة تحذيرية محتملة لـ “القاتل الصامت” عند الاستيقاظ صباحا!

21 كانون ثاني / يناير 2021 08:08

علامة تحذيرية محتملة لـ “القاتل الصامت” عند الاستيقاظ صباحا!
علامة تحذيرية محتملة لـ “القاتل الصامت” عند الاستيقاظ صباحا!

يُعد مرض السكري النوع 2 تهديدا خبيثا لأن الأعراض لا تظهر عادة حتى ترتفع مستويات الدم بشكل ثابت.

وهذه مشكلة حقيقية، لأن ارتفاع مستويات السكر في الدم باستمرار يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

ومع ذلك، هناك تغييرات طفيفة يمكن أن تشير إلى داء السكري النوع 2، وقد يظهر بعضها عند الاستيقاظ في الصباح.

وفي حديثه إلى “إكسبريس”، يوضح الدكتور رالف أبراهام، استشاري مرض السكري واضطرابات الدهون والغدد الصماء، بعض العلامات المنذرة.

ويقول أبراهام: “قد يكون السبب الأكثر وضوحا هو جفاف الفم، لكنك ربما تشتبه في وجود خطأ ما إذا كنت قد قضيت الليل بالفعل في الاستيقاظ كثيرا للتبول والشعور بالعطش”.

ويضيف أن هناك مجموعة من الأعراض الدقيقة الأخرى المرتبطة بمرض السكري النوع 2، والتي أكسبته لقب “القاتل الصامت” الشهير، وبعضها يشمل التعب غير النوعي والنعاس، وعدم وضوح الرؤية والصعوبات الجنسية، وسوء التئام الجروح الطفيفة والالتهابات الفطرية والدمامل.

ويوصى عادة عند تشخيص المرض، بتغيير نمط الحياة لخفض مستويات السكر في الدم. ويلعب النظام الغذائي دورا رئيسيا في إدارة نسبة السكر في الدم، ولا يوجد شيء تقنيا لا يمكنك تناوله.

ومع ذلك، يجب عليك الحد من تناول الكربوهيدرات لأنها يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم. وتشمل الأمور التي يجب مراقبتها، الكربوهيدرات البسيطة – السكريات التي يفككها الجسم بسرعة وبالتالي ترفع مستويات السكر في الدم بسرعة.

وينبغي تجنب النشويات عالية التكرير مثل الخبز الأبيض، لأنها تؤدي عادة إلى ارتفاع حاد في مستويات السكر في الدم.

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