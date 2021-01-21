علامات تدل على حاجة الجسم للماء.. يجب أن تنتبه لها!

حاجة الجسم للماء قد تكون أكثر أهمية مما تعتقد! ليس فقط لإرواء عطشك، بل وظائف جسمك الأساسية تحتاج للماء بشدة لتعمل بشكل صحيح، لذلك قد تكون قد تعرضت لأعراض غريبة دون سبب واضح وأنت تجهل أن جسمك يتوسل إليك لتشرب كوب ماء! لذلك تابع معنا المقال التالي عزيزي القارئ لتعرف ما هي تلك العلامات الأخرى التي تدل على حاجة الجسم للماء .

علامات تدل على حاجة الجسم للماء

الشعور بالصداع

يعتمد جسمك في وظائفه على السوائل الموجودة فيه وليس فقط على الماء بل المعادن الأخرى الأساسية مثل الأملاح والبوتاسيوم.

لذلك عند انخفاض مستويات الترطيب في جسمك، تحدث التفاعلات الكيميائية في الدم والتي يكون الدماغ حساس تجاهها مسببا الصداع له في النهاية، ويزداد الصداع سوءا مع فقدانك لمزيد من المياه، ومع انخفاض حجم الدم يقل تدفق الأكسجين لدماغك وبالتالي شعورك بالصداع بشكل أسوأ.

اضطراب الأمعاء

يساعد الماء في تحريك الطعام في الأمعاء، وبالتالي إن كان جسمك يفتقد للماء فلن يقوم جسمك بالوظيفة المطلوبة منه بالشكل الصحيح، ولن يقوم بالتخلص من فضلات الطعام مما يؤدي للإمساك.

الشعور بالدوار عند الوقوف

مع انخفاض نسبة الماء في جسمك ينخفض معه حجم الدم والضغط أيضا مسببا لك الشعور بالدوار الخفيف خاصة عند الوقوف، حيث تشعر بالدوار بشكل مفاجئ، احمي نفسك بشرب كوب من الماء.

الشعور المستمر بالجوع

قد يكون شعورك بالجوع المستمر علامة على احتياجك للماء أكثر من الطعام ! فإذا شعرت برغبتك في تناول أطعمة خفيفة أو وجبات بين الطعام بالرغم من تناولك لطعامك، فذلك علامة على احتياجك للماء خاصة إن كنت تشعر باحتياجك للخضروات والفواكه الغنية بالمياه.

لون البول

من العلامات الواضحة على احتياجك للترطيب هو تحول لون البول للأصفر الداكن، فهذا يعني أن البول مركز ببقايا وفضلات الطعام، حيث أنه من أدوار الماء الأساسية هو مساعدة الجسم على التخلص من فضلات الطعام، فلذلك احرص على ملاحظة لون البول لتعرف ما يخبره به عن حاجة جسمك للماء.

الرغبة الدائمة في النوم

شعورك الدائم بالإرهاق قد يكون بسبب احتياجك للماء، فالماء ينتقل من الخلايا إلى مجرى الدم ليقوم بالحفاظ على الكمية المناسبة من حجم الدم ومعادلة ضغطه، وبالتالي عند فقدانك للماء تنخفض نسبة حجم الدم ومعه الضغط أيضان وبالتالي انخفاض نسبة الأكسجين أيضا، كل ذلك يؤثر في الجسم ويسبب بطء العضلات ووظائف الجهاز العصبي مسببا الشعور بالتعب.

الشعور بالحرارة

يحتاج هنا جسمك للماء ليساعده على ضبط حرارة الجسم، فببساطة عند شعور جسمك بالحرارة يقوم بالتعرق للتخلص من هذا الشعور، وإن كنت تفتقد للماء لن يقوم جسمك بالتعرق للتخلص من هذا الشعور بالحرارة.

جفاف الفم

علامة أخرى تدل على احتياجك للماء هو جفاف فمك وصعوبة البلع، حيث تحتاج بيئة فمك أن تظل رطبة دائما، لذلك عند شعورك بالجفاف سيكون ذلك وقت شربك لكوب من الماء.

تشنج العضلات

يحتاج جسمك لكل من الترطيب المناسب والتوازن الكهربائي لتقلص العضلات بشكل صحيح وغير مزعج، لذلك عند افتقاد جسمك للترطيب يختل التوازن الكهربائي في جسمك خاصة مع انخفاض نسبة البوتاسيوم والصوديوم، والذي سينتهي بك بألم وتشنجات في العضلات بشكل مندفع، فقط قم بشرب الماء وتخلص من ذلك الشعور.

اختبار سريع على بشرتك

لنقم بتجربة صغيرة عزيزي القارئ، قم باختبار وقرص جلدك لا تستغرب، فقط قم بذلك ولاحظ هل زال الشعور بالألم سريعا؟ إن كان كذلك فهذه علامة على أن جسمك يحصل على كفايته من الترطيب.

أما إن شعرت باستمرار الألم لبرهة فذلك علامة على احتياجك للماء، في الغالب هذا يحدث عندما يكون جسمك فاقد للترطيب بمعدل متوسط لشديد بنسبة تتراوح من 10 إلى 20 %، قم بترطيب جسمك وشرب الماء ولكن ببطء حتى لا تصاب بتغييرات مفاجئة في حجم وضغط الدم.

نصائح لتجنب نقص الماء في جسمك

قم بشرب كوبين من الماء عند استيقاظك لتبقى نشيطا على مدار اليوم وتحفيز عملية الهضم لديك.

احتفظ بزجاجة مياه دائما معك، لتتذكر دائما أنه حان وقت شرب المياه.

تناول الأطعمة التي تحتوي على المياه من الفواكه والخضروات.

قم بتحميل التطبيقات على هاتفك التي تذكرك بالأوقات التي يجب فيها شرب الماء، ليحصل جسمك على النسبة المطلوبة منه في اليوم.

وفي النهاية أخبرنا عزيزي القارئ هل شعرت بهذه الأعراض من قبل؟ إن كنت قد شعرت بها، فنعتقد أنه علامة على حاجة الجسم للماء ، قم تغيير عاداتك الصحية واشرب الماء، ولا تنسى يمكنك أن تقوم باستشارة أحد أطبائنا.. لأي شكوى صحية.