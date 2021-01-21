أوقاف الشمال تطلق حملة "مساجدنا عنوان نهضتنا"

غزة- الرأي

أطلقت مديرية أوقاف محافظة الشمال حملة بعنوان "مساجدنا عنوان نهضتنا"، والتي تهدف الى زيارة جميع مساجد المحافظة والاطلاع على سير العمل فيها وتقديم رسائل شكر للعاملين بالمساجد ومتابعة انجازاتهم.

وأكد مدير أوقاف الشمال د. مرسي سلمان، أن إدارته تولي المساجد اهتماماً كبيراً لما لها من دور ريادي في المجتمع, منوهاً الى أن المساجد هي بيوت لله أمر الله ببنائها وتشييدها والمحافظة عليها لتقوم بدورها في بناء الانسان المسلم.

وأوضح سلمان أن الحملة ستنطلق وفق جدول لزيارة كافة مساجد المحافظة والتعرف على كافة العاملين فيها وتوجيه الرسائل لهم وتحفيزهم خلال المرحلة المقبلة, مشيراً الى أن الحملة تأتي بالتعاون والتنسيق الكامل مع أقسام المديرية لتعزيز رسالة المسجد وتوطيد أواصر العلاقة بين المديرية والعاملين بالمساجد.