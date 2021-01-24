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عامل نظافة يتسبب بتلف مئات جرع لقاح موديرنا

24 كانون ثاني / يناير 2021 09:17

عامل نظافة يتسبب بتلف مئات جرع لقاح موديرنا
عامل نظافة يتسبب بتلف مئات جرع لقاح موديرنا

تعرض ما يقرب من ألفي جرعة من لقاح كورونا الذي تنتجه شركة  "موديرنا" الأمريكية للتلف في مستشفى بوسطن، وذلك لأن عامل نظافة أوقف عن طريق الخطأ عمل الثلاجة التي حفظت بها.
وذكرت قناة تلفزيون "إي بي سي" أن الحادث حصل بولاية ماساتشوستس يوم 19 يناير، وأبلغها كايل توتو، مممثل المستشفى، بأن "الثلاجة كانت في مكان آمن ومجهزة بنظام إنذار. وتبين أن الثلاجة لم تكن موصولة بالكهرباء، وذلك لأن موظفا متعاقدا نزع عن طريق الخطأ الوصلة الكهربائية أثناء التنظيف".

وأفيد بان تحقيقا يجري حاليا في الحادث، ويجري أيضا التحري عن أسباب عدم عمل جهاز الإنذار المثبت في الثلاجة.

وأفادت القناة التلفزيونية بان لقاح موديرنا يمكن حفظه بين 2 إلى 8 درجات مئوية لمدة 30 يوما.

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