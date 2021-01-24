صرف مخصصات الشؤون لـ 360 أسرة محجوبة في غزة

رام الله - الرأي:

قال وزير التنمية الاجتماعية برام الله أحمد مجدلاني، إن الوزارة ستصرف دفعات مالية لنحو 360 أسرة في المحافظات الجنوبية، كانت قد حجبت من الدفعات السابقة لبرنامج التحويلات النقدية.

وذكر مجدلاني في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن العمل جار لمعالجة العديد من الملفات لتصويب أوضاعها وإعادتها للصرف.

وأوضح أن قيمة الدفعات النقدية التي قدمتها الوزارة خلال العام المنصرم 2020 للأسر المستفيدة من برنامج التحويلات النقدية في قطاع غزة بلغت 316 مليونا و858 ألف شيقل، مشيرا إلى أنه جرى إضافة ما يزيد عن 11 ألف أسرة للبرنامج في الفترة ما بين عامي 2019 -2020.