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هل لقاح كورونا يضر بمن لم يظهر عليهم أعراض؟

27 كانون ثاني / يناير 2021 07:47

هل لقاح كورونا يضر بمن لم يظهر عليهم أعراض؟
هل لقاح كورونا يضر بمن لم يظهر عليهم أعراض؟

قيّم الأكاديمي أريج توتوليان، مدير معهد باستور لبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة في بطرسبورغ، خطر تطعيم مرضى "كوفيد-19" الذين لم تظهر عليهم أعراض المرض.

ويؤكد الأكاديمي في حديث لصحيفة "إيزفيستيا"، أن اللقاح لن يضر بهذه الفئة من الناس. وقال موضحا، "إذا كان هناك اتصال بالفيروس ولكن لم تظهر أي أعراض للمرض، فهذا يعني أن الفيروس لم يتكاثر في مسالك الجهاز التنفسي. لذلك لا خوف من هذا الوضع".

وأضاف موضحا، يجب الامتناع عن التطعيم إذا ظهرت علامات الإصابة بالالتهابات حادة في الجهاز التنفسي وارتفاع درجة حرارة الجسم 37-38 درجة مئوية.

ويقول محذرا، "عند فقدان حاسة الشم، يجب تأجيل التطعيم، حتى إذا لم تظهر علامات المرض الأخرى. لأنه على خلفية العدوى النشطة، يصبح التطعيم غير مجد وضار".

وينصح الأكاديمي بضرورة استشارة الطبيب المختص قبل تلقي اللقاح.

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