كيفية الجلوس بشكل صحيح في العمل للحفاظ علي صحتك ؟

وفقاً لما ذكره الأطباء فإن السبب الأكثر شيوعاً بنسبة 75 % لألم والتعب السريع في العضلات والمفاصل هو إتخاذ وضعية خاطئة عند الجلوس علي الكمبيوتر و25 % بسبب عدم التوازن بين العمل والراحة . ولكن هناك جانب مشرق يوصي المتخصصين بكيفية الجلوس بشكل صحيح في العمل حتي لا تواجه أي مشاكل صحية . ويعد الضغط علي جهاز الكمبيوتر أحد الأسباب الرئيسية وراء إصابة النساء بألام الظهر في مرحلة مبكرة من حياتهم . ولكن بعض التغيرات البسيطة في طريقة عملك يمكن أن تخفي الألم، وفقاً لما ذكره الباحثين في جامعة كورنيل ومركز كليفلاند كلينك للصحة العامة للعمود الفقري وإليك ما يجب القيام به عند الشعور بالألم أثناء الجلوس لأداء العمل .

بغض النظر، إذا كان لديك وظيفة تتطلب الكثير من رفع الأثقال، أو إنفاق معظم أيامك في المكتب أو تفعل أي شئ ما يمكن أن يحدث الألم بسبب إتخاذ نفس الوضعية لفترة طويلة ولا يهم ما تفعله بل يجب الإهتمام بمجموعة من التغيرات البسيطة .

كيفية الجلوس بشكل صحيح في العمل ؟

ألم الساق :

لا تحاول وضع ساق علي ساق أثناء الجلوس علي مكتب العمل . فإن هذه الوضعية، تفاقم الدورة الشهرية والضغط علي الأوردة وتسبب لك عدم الراحة في شكل تنميل والمعاناة من متلازمة الساقين التي لا تهدأ . أول شئ يجب القيام عليك هو ضبط كرسي الجلوس علي المكتب ويجب عدم تعليق قدميك ويجب عدم الضغط علي حافة المقعد تحت ركبتيك . ووضع قدميك علي الأرض أو موقف خاص بحيث تصبح الساقين عازمة وتتأخذ زاوية 90 درجة .

ألم الظهر :

يجب أن يتطابق عمق الكرسي مع طول الورك . إذا كنت تجلس علي كرسي كبير جداً، يمكنك وضع وسادة تحت الخصر الخاص بك حتي يتاخذ جزء من الحمل عليه وإلا سوف تنزلق وهذا يؤدي إلي التوتر والألم في الظهر . يجب أن يكون كرسي الظهر مريح مع إتخاذ منحني طبيعي حيث لا يشكل الظهر علامة إستفهام . لا تحاول التسرع في تغير الوضعية إذا كنت تشعر بعدم الإرتياح. حاول ترك عضلاتك تعتاد علي الموقف الصحيح ومع مرور الوقت سوف تصبح مريحة ولكن هذا لن يحدث علي الفور .

ألم اليدين :

عندما تعمل علي جهاز الكمبيوتر لفترة طويلة فإن يديك تشعر بالتوتر المستمر . خصوصاً بأن الحمل والموقف الخاطئ قد يسبب الألم الممل والمزعج وكذلك الشعور بالتنميل في اليدين في الصباح . يمكن أن تكون وضعية الكتفين والساعدين صحيحة إذا قمت بضبط لوحة المفاتيح والفارة بحيث تكون في مستوي الكوع . يجب أن يكون معصميك علي التوالي ولا تتحول إلي الجانبين . يجب أن تكون اليدين مقوسة بزاوية 90 درجة بحيث تستلقي بشكل جيد علي الطاولة .

ألم الرقبة :

من أجل تجنب ألام الرقبة والرأس، من الضروري ضبط الشاشة بشكل صحيح . إذا كانت شاشة الكمبيوتر منخفضة جداً تؤدي إلي ثني ظهرك او الإنزلاق من علي الكرسي . هذا يزيد من الحمل علي الحواف الأمامية من العمود الفقري ويمكن أن ينتج عنه فتق أو نتوء بسبب الجلوس علي الكرسي، قم بإغماض عينيك والإسترخاء . يجب أن يكون مركز الشاشة في مستوي العين وإذا لزم الأمر، إستخدم الحامل تحت الشاشة حتي تكون في مستوي العين يجب أن تكون الشاشة في الجانب الأيمن أمامك وليس إلي أي جانب أخر بحيث لا تزيد من الحمل علي عنقك والعينين أيضاً .

تعب العينين :

عندما تعمل لفترة طويلة علي الكمبيوتر، يمكن أن تؤدي متلازمة الرؤية وهي عدم وضوح الرؤية، جفاف، إحمرار ثم الشعور بالصداع أو التهيج . . وضع الشاشة مرة أخري ويعتقد الأطباء أن الوضع الأمثل لمركز الشاشة هو أن تكون في مستوي العين علي مسافة 50 سم من الوجه .. محاولة تقليل وهج الشاشة إذا كان جهاز الكمبيوتر الخاص بك يقف في بجانب نافذة ونقله أيضاً حاول ضبط السطوع والتباين وحجم الخط .

سيكون من الصحي إرتداء النظارات الخاصة بك عند النظر لشاشة الكمبيوتر وبهذه الطريقة تقلل من تعب العينين وتحافظ علي نظرك في نفس الوقت . لا تنسي أيضاً دور تمارين العين يمكنك إرقاء نرظة علي النافذة أو اتجاه أخر في الغرفة لمدة 20 ثانية علي الأقل .

سرعة الإصابة بالحموضة :

إذا كان لديك نمط حياة مستقر خصوصاً بسبب تناول الأطعمة الدهنية وتراكم الكوليسترول الضار في الجدران الداخلية وتمدد الأوردة وينتج عنها توقف الصمامات عن التعامل مع وظيفتها .

يمكن أن تظهر أحاسيس غير سارة مثل الألم والشعور بالتعب في القدمين والساقين وتورم في الساقين وإرتفاع ضغط الدم والأعراض عادة ما تحدث في وقت متأخر من المساء . حاول تحديد وقت معين لممارسة التمارين الرياضية كل يوم مثل الجمباز لمدة 15 دقيقة أيضاً يفضل المشي بدلاً من ركوب السيارة أو إستخدام وسائل النقل العام والأهم من ذلك هو تناول الأكل الصحي .

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