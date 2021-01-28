شرطة المعابر والحدود.. صمام أمان ودرع حصين للقطاع المحاصر

غزة- الرأي

شرطة المعابر والحدود من الإدارات المتخصصة تتبع لمدير عام الشرطة مباشرة وتشرف على المعابر الثلاثة وهي معبر رفح البري ومعبر كرم أبو سالم التجاري في جنوب قطاع غزة ومعبر بيت حانون في شمال القطاع

مهام وأدوار

وفي حديث له قال العميد عائد حمادة: " إن إدارة شرطة المعابر تقوم بعدد من المهام الرئيسية منها تسجيل بيانات المسافرين القادمين والمغادرين من وإلى الجانب المصري، وكذلك تسجيل بياناتهم أثناء وصولهم ومغادرتهم من الجانب الصهيوني، بالإضافة لتسجيل المواليد من الخارج وإرسالها إلى الجهات المختصة، والتحقق من الجوازات والبيانات الشخصية خوفاً من التزوير أو انتحال الشخصية، وتنفيذ أوامر المحاكم والنيابة العامة من منع السفر وإلغاء منع من السفر

وأضاف العميد حمادة من المهام التي تقوم بها شرطة المعابر: " تفتيش الحقائب والسيارات القادمة أو المغادرة من وإلى القطاع، تنظيم حركة السفر والوصول في معبر بيت حانون، متابعة دخول وخروج الأفراد والشخصيات، تحويل الحالات المشتبه بها إلى الجهات الأمنية في المعابر كل حسب اختصاصه".

وتابع حمادة قائلاً:" نقوم باستقبال البضائع والمركبات الحديثة المستوردة إلى قطاع غزة، وتسجيل عددها وأنواعها الواردة والصادرة عبر معبر كرم أبو سالم، وتنظيم حركة دخول وخروج الشاحنات في معبر كرم أبو سالم كذلك يقوم قسم العمليات بالتنسيق بين الشق العسكري والمدني والوزارات ذات الاختصاص، منوهاً أن هناك العديد من الوزارات داخل معبر أبو سالم كوزارة الزراعة والاقتصاد والمالية، كما نقوم بالإشراف الأمني وحراسة وتأمين مباني المعبر.

هيئة المعابر والحدود

وعن طبيعة العلاقة بينهم في إدارة شرطة المعابر وهيئة المعابر والحدود؛ قال العميد حمادة أن علاقتنا مع الهيئة العامة للمعابر هي علاقة متينة وتعاونية وتكاملية كل يعمل ضمن صلاحيته.

وأضاف حمادة أنه في حال ورود أي قضية من خلال أحد المعابر فمهمتنا التفتيش والمتابعة وتحويل المضبوطات أو الأشخاص إلى جهات الاختصاص.

الشرطة النسائية

وحول وجود الشرطة النسائية كإدارة متخصصة لفت العميد حمادة إلى أنها تتواجد في معبرين وهما معبر رفح البري ومعبر بيت حانون ،حيث تتواجد في قسم التفتيش وتقوم بتفتيش النساء القادمات من الخارج في حال الحاجة لذلك وتفتيش حقائبهن الشخصية واليدوية، كذلك التحقق من الشخصيات التي تحتاج للكشف عن وجهها وهناك عناصر متواجدة في قسم الجوازات تتعامل مع النساء في صالتي الوصول والمغادرة ،كما تتواجد الشرطة النسائية على جهاز X-RAY هذا الجهاز من خلاله يتم مرور النساء القادمات من الجانب المصري وتفقد الأجهزة التي بحوزتهم من خلال إعطاء الجهاز إشارة تدل على وجود تلك الأجهزة المعدنية .

وأكد العميد حمادة أن ضباط الشرطة العاملين في المعبر قاموا بكشف العديد من عمليات التزوير وانتحال الشخصية لدى بعض المواطنين المغادرين من قطاع غزة، وأفاد بأن الخبرة التي يتمتع بها أفرادنا على الرغم من نقص الأجهزة مكًّنتهم من تسجيل العديد من المهام الرائعة في المجال.

الشرطة والناس

وأكد العميد حمادة أنه وبحكم أن معبر رفح البري والمخصص لسفر المواطنين يتم فتحه بين الفينة والأخرى وبالتالي يكون الكثير من المواطنين مُسجلين للسفر من أجل قضاء حوائجهم سواء العلاج أو التعليم أو غيره فإننا نعمل على قدم وساق من أجل تسهيل معاملاتهم بسرعة كبيرة ومهنية عالية منذ وصولهم الصالة الخارجية حتى مغادرتهم في باصات التوصيل للجانب المصري؛ حيث يقوم الضباط والأفراد في المعبر باستقبالهم، وتكون الابتسامة وكلمات الترحيب تسبق دخولهم مما يعطي شيئا من الارتياح ،بعدها يتوجه المواطنين لختم جوازاتهم حيث لا يتجاوز انتظارهم لاستلام جوازاتهم مدة الـ10 دقائق.