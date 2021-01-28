دراسة دكتوراة تُشيد بالأداء الإعـلامي للداخلية في مواجهة التخابر

غزة- الرأي

أشادت دراسة بحثية لنيل درجة الدكتوراة في علوم الشرطة بالأداء الإعلامي لوزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة في مواجهة جريمة التخابر مع الاحتلال.

وأوصت دراسة للباحث المقدم حقوقي أيمن إسماعيل بتعزيز أداء الإعلام الأمني للوزارة لأغراض الوقاية من جريمة التخابر ومعالجة هذه الجريمة ومضارها على المجتمع الفلسطيني.

وجاءت دراسة الباحث إسماعيل تحت عنوان "الإعلام الأمني وأثره في مكافحة جريمة التخابر" والتي ناقشها عبر تقنية "الفيديو كونفرنس" من مقر كلية الرباط الجامعية بغزة لنيل درجة الدكتوراه في علوم الشرطة من جامعة الرباط الوطني بجمهورية السودان.

وأوصت الدراسة بالعمل المستدام على تطوير علاقة الأجهزة الأمنية بجمهورها وبناء ثقة متبادلة بينهما على قاعدة أن الأمن مسؤولية الجميع.

جدير بالذكر، أن هذه الدراسة جاءت نتاج اتفاقيات تبادل خبرات مع وزارة الداخلية السودانية وذلك في إطار سعي وزارة الداخلية بغزة لتطوير قدرات ضباطها وكوادرها.

يشار أن درجة الدكتوراة في علوم الشرطة تُمنح لأول مرة من جامعات خارجية لباحثين من قطاع غزة منذ عام 2007.