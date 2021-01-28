وكالة الرأي الفلسطينية زراعة رفح تنظم جولات إرشادية على مزارعي منطقة"الشوكة" وكالة الرأي الفلسطينية أهم سبعة عادات للمتداولين الناجحين في أسواق المال وكالة الرأي الفلسطينية الحكم 20 عاماً على مدان بقتل الطفل يامن عبد الشافي وكالة الرأي الفلسطينية أبو حلبية: الاحتلال يسعى لفرض واقع جديد في الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية مجمع ناصر الطبي و مؤسسة "العمل من أجل الجوع" يبحثان مشكلة المياه وكالة الرأي الفلسطينية مكافحة المخدرات بغزة تضبط "10" فروش حشيش وكالة الرأي الفلسطينية شرطة البلديات برفح تضبط "363" كيلو جرام من الأفوكادو الفاسد وكالة الرأي الفلسطينية دراسة دكتوراة تُشيد بالأداء الإعـلامي للداخلية في مواجهة التخابر وكالة الرأي الفلسطينية مديرية التدريب بالداخلية تفتتح دورة "التعامل مع الكلاب البوليسية" وكالة الرأي الفلسطينية الحكم المحلي يناقش عدة قضايا مع هيئة الفنادق والمطاعم
أخبار » انشر خبراً

أوصت بتعزيز التوعية الأمنية

دراسة دكتوراة تُشيد بالأداء الإعـلامي للداخلية في مواجهة التخابر

28 كانون ثاني / يناير 2021 11:32

دراسة دكتوراة تُشيد بالأداء الإعـلامي للداخلية في مواجهة التخابر
دراسة دكتوراة تُشيد بالأداء الإعـلامي للداخلية في مواجهة التخابر

غزة- الرأي

أشادت دراسة بحثية لنيل درجة الدكتوراة في علوم الشرطة بالأداء الإعلامي لوزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة في مواجهة جريمة التخابر مع الاحتلال.

وأوصت دراسة للباحث المقدم حقوقي أيمن إسماعيل بتعزيز أداء الإعلام الأمني للوزارة لأغراض الوقاية من جريمة التخابر ومعالجة هذه الجريمة ومضارها على المجتمع الفلسطيني.

وجاءت دراسة الباحث إسماعيل تحت عنوان "الإعلام الأمني وأثره في مكافحة جريمة التخابر" والتي ناقشها عبر تقنية "الفيديو كونفرنس" من مقر كلية الرباط الجامعية بغزة لنيل درجة الدكتوراه في علوم الشرطة من جامعة الرباط الوطني بجمهورية السودان.

وأوصت الدراسة بالعمل المستدام على تطوير علاقة الأجهزة الأمنية بجمهورها وبناء ثقة متبادلة بينهما على قاعدة أن الأمن مسؤولية الجميع.

جدير بالذكر، أن هذه الدراسة جاءت نتاج اتفاقيات تبادل خبرات مع وزارة الداخلية السودانية وذلك في إطار سعي وزارة الداخلية بغزة لتطوير قدرات ضباطها وكوادرها.

يشار أن درجة الدكتوراة في علوم الشرطة تُمنح لأول مرة من جامعات خارجية لباحثين من قطاع غزة منذ عام 2007.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

دراسة دكتوراة تُشيد بالأداء الإعـلامي للداخلية في مواجهة التخابر

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟