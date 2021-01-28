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الاحتلال يفرج عن الأسير أمجد أبو لطيفة بعد اعتقال دام 18عاماً

28 كانون ثاني / يناير 2021 02:46

جيش الاحتلال يفرج عن الأسير أمجد أبو لطيفة بعد اعتقال دام 18 سنة
جيش الاحتلال يفرج عن الأسير أمجد أبو لطيفة بعد اعتقال دام 18 سنة

القدس المحتلة- الرأي

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن الأسير الشاب أمجد فايق طه أبو لطيفة من قرية صرعة ومن سكان مخيم قلنديا ،بعد قضاء ١٨ عاماً  ونصف في سجون الاحتلال.

ويعد الأسير أبو لطيفة ( ٤٩ عاماً ) من الأسرى ذوي المحكومات العالية، ومع الإفراج عنه يتبقى ١٨ أسيراً وأسيرة من مخيم قلنديا محكومين بأكثر من ١٠ أعوام، أعلاهم الأسير فراس الحتاوي المحكوم ب٩ مؤبدات.

حيث ولد الأسير أبو لطيفة بتاريخ 16 آب 1971، وانضم لحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، وقاوم في صفوفها حتى اعتقلته قوات الاحتلال بتاريخ 30 تمّوز 2002 بتهمة الانتماء لكتائب شهداء الأقصى، وحكمت عليه بالسجن لـ(18 عاماً ونصف).

وأنهى أبو لطيفة، دراسة الماجستير في العلوم السياسية وعلم الاجتماع وبكالوريوس علم الاجتماع في جامعة بيرزيت قبل اعتقاله.

يذكر، أنه شقيق الشهيد البطل محمد فايق أبو لطيفة والذي اكمل مقاومته واشتباكه مع الاحتلال إبان اقتحام رام الله وهو جريح. كما يذكر أن الاسير ابو لطيفة متزوج وأب لشاب وشابة.

 

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