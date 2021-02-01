وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات مقابل الشيقل وكالة الرأي الفلسطينية أجواء صافية وارتفاع ملموس على درجات الحرارة وكالة الرأي الفلسطينية "الصحة " تبحث تحسين بيئة الوحدات المتعلقة بالمريض وفق الإمكانات المتاحة وكالة الرأي الفلسطينية ميسي يصل إلى 650 هدفا وبرشلونة يثأر من بيلباو وكالة الرأي الفلسطينية كلوب يكيل المديح لصلاح بعد رقم رائع مع ليفربول وكالة الرأي الفلسطينية كأس ليبرتادوريس: بالميراس يتوج للمرة الثانية بهدف قاتل ضد سانتوس وكالة الرأي الفلسطينية أسترالى يستأجر صائد كنوز للبحث على خاتم زفافه المفقود وكالة الرأي الفلسطينية شاهد الصور الأعلى دقة لرقائق الثلج تعكس تفاصيل بلورات الجليد وكالة الرأي الفلسطينية دراسة تكشف علاقة غريبة بين أصابع اليد وتفضيلات الطعام وكالة الرأي الفلسطينية خبراء ينصحون بتأجيل الحمل شهرين على الأقل بعد التطعيم ضد كورونا
أخبار » الأسرة و المجتمع

هل تقدم المناعة التكيفية المكتسبة ضد فيروسات كورونا خدمة للبشرية؟

01 شباط / فبراير 2021 08:27

هل تقدم المناعة التكيفية المكتسبة ضد فيروسات كورونا خدمة للبشرية؟
هل تقدم المناعة التكيفية المكتسبة ضد فيروسات كورونا خدمة للبشرية؟

تُظهر دراسة حديثة، متاحة على موقع medRxiv *، أن المناعة التكيفية المكتسبة  طويلة المدى لفيروسات كورونا المستوطنة منتشرة على نطاق واسع، ولكنها تشترك في السمات المظهرية للأجسام المضادة الخاصة بالارتفاع وذاكرة الخلايا التائية عبر جميع فيروسات كورونا المختبرة، وعلى عكس فيروس كورونا، تنتشر فيروسات كورونا البشرية المستوطنة على نطاق واسع حول العالم، ولكنها تسبب نزلات البرد عادة مع معدلات مرض ووفيات محدودة.

ومع ذلك، على الرغم من التطور المبكر للمناعة ضد فيروسات كورونا البشرية المتوطنة المتعددة، لا يزال غالبية البالغين عرضة لإعادة العدوى بشكل دوري، وعلى الأخص أولئك الذين يعانون من نقص المناعة، نظرًا لأن العدوى خفيفة أو حتى بدون أعراض.

وأجرت مجموعة بحثية من جامعة ملبورن أستراليا، تقييما لانتشار وخصائص نمط الأجسام المضادة الخاصة ضد فيروسات كورونا البشرية ، وكذلك استجابات خلايا الذاكرة T و B في مجموعة من البالغين غير المصابين بفيروس كورونا.

ولأغراض هذه الدراسة ، قام الباحثون بتجنيد مجموعة من 42 شخصًا بالغًا غير مصاب بفيروس كورونا تتراوح أعمارهم بين 18 و 67 عامًا ، دون أي أعراض برد حديثة أو علامات أخرى تتعلق بـ COVID-19، وفي هذه المجموعة من الأفراد ، قام الباحثون بتحديد استجابات الخلايا التائية والأجسام المضادة.

وكشفت هذه الدراسة أن المناعة ضد فيروسات كورونا البشرية تنتج كمية من الأجسام المضادة ، كما تبنى ذاكرة خلايا T داخل كل من خلايا الذاكرة التائية التي لوحظ وجودها في 48 % من المشاركين في الدراسة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

دراسة دكتوراة تُشيد بالأداء الإعـلامي للداخلية في مواجهة التخابر

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟