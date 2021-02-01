الإعلام: 57 انتهاكاً بحق الصحفيين منذ بداية العام 2021

غزة- الرأي

سجلت وزارة الإعلام- المكتب الإعلامي الحكومي- انتهاكات الاحتلال "الإسرائيلي" والاعتداء على حرية الصحفيين الفلسطينيين منذ بداية العام الحالي 2021 والتي بلغت(57) انتهاكاً، منها (54) انتهاكاً من قبل الاحتلال الإسرائيلي، يقابله(3) انتهاكات من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية وجهات فلسطينية، عدا عن مشاركة إدارات مواقع التواصل الاجتماعي في محاربة المحتوى الفلسطيني.

ورصدت وحدة الرصد والمتابعة بوزارة الإعلام في تقريها الشهري خلال شهر يناير المنصرم2021، اعتقال واحتجاز وإبعاد قوات الاحتلال "الإسرائيلي لعدد (10) من صحفيين وهم: محمد شراكة، مهند أبو غوش، عمر أبو عوض، سامر أبو سلمان، عادل أبو نعمة، سليمان أبو سرور، تامر مقالدة، والصحافية رائدة سعيد والذي تم ابعادها لمدة ستة اشهر عن المسجد الأقصى، كما احتجزت الطاقم الصحفية خلال مهامهم في تغطية الأحداث.

فيما ثبتت قوات الاحتلال حكم ومددت وأجلت اعتقال عدد(6) من الصحفيين، وهم تثبيت الاعتقال الإداري بحق الصحفيين الأسيرين نشال أبو عكر لمدة ستة أشهر، والأسير أسامة شاهين لمدة أربعة أشهر، كانت جددت الاعتقال الإداري مرة ثانية للاسير أسامة شاهين قبل تثبيت اعتقاله الإداري في ذات الشهر، فيما أجلت محاكمة الصحفي احمد أبو صبيح مرتين، والصحفي تامر البرغوثي.

وسجلت وحدة الرصد (14) حالات اعتداء وإصابة تعرض لها الصحفيين من قبل قوات الاحتلال ومستوطنيه، خلال تغطيتهم المسيرات والفعاليات بالضفة المحتلة والذي هاجم فيها المستوطنين تحت مرأى الاحتلال الصحفيين بالكلاب الشرسة والضرب والركل والقاء الحجارة عدا عن استخدام الاحتلال الرصاص المطاطي وقنابل الغاز السام لمنع الصحفيين عن التغطية والتواجد في الحدث ومنهم إصابة حمزة حطاب برضوض وجروح، ومشهور الوحواح بكدمات وجروح، وفادي ياسين بقنبلة غاز في ظهره، ومحمد تركمان برصاص مطاطي في كتفه، وسامر حبش في يده.

إلى ذلك، منعت قوات الاحتلال بالشراكة مع المستوطنين، أكثر من(13) حالة تغطية، وعرقلت أداء مهامهم وتغطيتهم المسيرات والفعاليات التي تظهر انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي ومنعتهم من العمل.

ووثقت الوحدة أيضاً(3) حالات اقتحام ومداهمة وتحطيم وتفتيش وعبث في محتويات منزل الصحفيين معمر عرابي ومحمد شراكة، وكذلك مطبعة، فيما صادرت قوات الاحتلال عدد(3) حالات خلال عمليات المداهمة والاقتحام من ضمنها مصادرة نسخ فيلم " جنين- جنين" للمخرج محمد بكري.

وبشأن محاربة المحتوى الفلسطيني، أغلقت وقيدت حساب وحظرت إدارات مواقع التواصل الاجتماعي وبالتآمر مع الاحتلال الإسرائيلي أكثر من (3) حالات لصحفيين وإعلاميين بذريعة نشر على المواقع ما يخالف تعليمان النشر.

أما في جانب مضايقات الاحتلال للأسرى الصحفيين في جسون الاحتلال، سجل التقرير(1) حالة تم خلال نقل الاسير الصحفي احمد أبو صبيح من سجل آخر بهدف تمديد التحقيقات معه.



اعتداءات فلسطينية

وحول اعتداءات أجهزة السلطة الفلسطينية في الضفة المحتلة سجلت وحدة الرصد و المتابعة خلال شهر يناير2021 المنصرم(3) حالات تمثلت في استدعاء واحتجاز أجهزة الامن في نابلس الصحفي وعائلته عميد شحادة والتحقيق معه على خلفية نشر على صفحته، كما حظر بنك فلسطين حساب الأسير الصحفي أسامة شاهين.



تفاصيل الانتهاكات الإسرائيلية التي رصدتها وحدة الرصد والمتابعة بحق الصحفيين خلال شهر يناير/كانون ثاني 2021

1-1-2021: اعتقلت قوات الاحتلال الصحفية الحرة رائدة سعيد خلال تصويرها صوراً للمسجد الأقصى ومنعتها من التصوير، تحت ذريعة أنها صورت عدداً من المستوطنين أمام مصلى باب الرحمة، واقتادها الاحتلال لمركز القشلة للتحقيق معها ، ومن ثم تم الافراج عنها بعد احتجاز لمدة أربع ساعات وتسليمها قراراً بالإبعاد عن الأقصى لمدة ستة أشهر .

1-1-2021: اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي وقطيع من المستوطنين، على الصحفيين، ومنعتهم من تغطية اعتداءات المستوطنين على المواطنين ومنازلهم ومركباتهم ، مما أدى إلى تضرر في الجسم الأمامي والجانبي الأيمن لسيارة الصحفي سليم عبد العزيز سليم بشارات مصور قناة تلفزيون فلسطين طوباس جراء قذفها بالحجارة، والسيارة من نوع اوبل كورسا لون سلفر موديل 2013.

1-1-2021: منعت قوات الاحتلال الصحفيين من تغطية عملية تجريف لأراضي زراعية في منطقة خلة عليان في بلدة بديا، غرب مدينة سلفيت.

1-1-2021: قيدت إدارة الفيس بوك حساب الصحفي في فضائية الأقصى، إسلام بدر دون سابق إنذار.

4-1-2021: حذفت إدارة الموقع الاجتماعي(تيك توك)، حساب الشبكة الإخبارية الفلسطينية بسبب نشرها فيديوهات الانتهاكات الإسرائيلية.

4-1-2021: أًصدرت محكمة الاحتلال العسكرية الإسرائيلية في عوفر، قراراً بتجديد الاعتقال الإداري للمرة الثانية على التوالي بحق الأسير الصحفي "أسامة حسين شاهين (38 عاماً)، من دورا جنوب الخليل لمدة 4 شهور جديدة، وذلك بعد اعتقاله في 8 سبتمبر 2020 الماضي.

4-1-2021: منعت قوات الاحتلال الصحفيين من تغطية فعالية لزراعة أشجار الزيتون في جبل الجمجمة بمحافظة الخليل، واعتدت على الصحفيين بالضرب والركل، واطلقت تجاههم قنابل الصوت والغاز السام .

5-1-2021: أصدرت محكمة الاحتلال قراراً بتثبيت الاعتقال الإداري للمرة الثانية لمدة 6 شهور، بحق الأسير المحرر المعاد اعتقاله الصحفي "نضال نعيم أبو عكر" (52 عاماً)، من بيت لحم، و كانت اختطفته بتاريخ 2/7/2020 وحدة إسرائيلية خاصة أثناء تواجده قرب مستشفى الكاريتاس في المدينة، ونقلته إلى التحقيق، وبعد 10 أيام أصدرت بحقه قرار اعتقال اداري لمدة 6 شهور، وقبل أن تنتهى بأيام جددت له الإداري لستة أشهر إضافية، كما رفضت المحكمة الاستئناف الذي تقدم له من قبل محاميه وثبتت القرار لمدة 6 شهور.

7-1-2021: أجلت محكمة الاحتلال محاكمة المصور المقدسي أحمد أبو صبيح حتى يوم 13 يناير 2021، حيث اعتقله الاحتلال بتاريخ 30/12/2020 بعد الإفراج بخمسة عشر يوما من اعتقال استمر قرابة الشهر ونصف على خلفية نشره شريطا مصورا عن اقتحامات المسجد الأقصى وزيارات التطبيع .

9-1-2021:منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي الصحفيين من تغطية تظاهرة اهالي قرية ديرجر ضد اقامة بؤر استيطانية على اراضيهم شرق رام الله ، واعتدت على المصورين الصحفيين بالضرب والركل واطلاق قنابل الصوت والغاز السامة صوبهم.

11-1-2021: أصدرت محكمة الاحتلال العسكرية، قراراً بتثبيت الاعتقال الإداري الثاني بحق الصحفي الأسير أسامة حسين شاهين من الخليل لمدة 4 شهور، ورفضت إصدار قرار جوهري له.

11-1-2021: منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي طاقم تلفزيون فلسطين، من العمل والتصوير في منطقة حي تل الرميدة بالخليل، واعتدت على الطاقم بمشاركة مستوطنيهم بالضرب والدفع.

1-1-2021: منعت قوات الاحتلال بمشاركة المستوطنين مجموعة من الصحفيين، من ممارسة عملهم وتغطية عمليات تجريف للمستوطنين على أراضي المواطنين في بلدة عقربا جنوب نابلس، واعتدت على الصحفيين والمصورين بالضرب والركل واطلاق الكلاب الشرسة تجاههم.

11-1-2021: منعت المحكمة المركزية الإسرائيلية في مدينة اللد، عرْض فيلم "جنين جنين"، للمخرج الفلسطيني من الداخل المحتل محمد بكري، كما صادرت جميع نسخ الفيلم ، وأجبرت بكري على دفع تعويض لمقدّم الدعوى، وهو ضابط إسرائيلي شارك في عملية اجتياح مخيم جنين عام 2002، بقيمة 175 ألف شيكل، إضافة إلى مصاريف الدعوى القانونية وقيمتها 50 ألف شيكل.