المقدم نصر:"نوازن بين تأمين مقدرات شركة الكهرباء وبين المواطنين"

غزة- الرأي

تُعد دائرة شرطة سلطة الطاقة إحدى الدوائر المركزية التي تتبع لمكتب مساعد مدير عام الشرطة لشئون المحافظات, حيث تأسست هذه الدائرة في شهر مايو آيار من عام 2011م, بناء على طلبٍ من سلطة الطاقة إلى الحكومة لتوفير قوةٍ أمنية تُؤمن طواقم شركة توزيع الكهرباء في أداء مهامها في جميع محافظات قطاع غزة، كون أن هناك حالة من التعدي على مقدرات وطواقم الشركة وحالة من عدم الاستجابة لدفع المديونية من قبل المخالفين لصالح شركة توزيع الكهرباء في جميع المحافظات.

مهام دائرة شرطة سلطة الطاقة

المقدم محمد نصر مدير دائرة شرطة سلطة الطاقة قال إن مهام دائرة شرطة سلطة الطاقة تتلخص في تأمين الطواقم العاملة في شركة توزيع الكهرباء وكذلك تأمين مقدرات وممتلكات الشركة المنتشرة في كافة المحافظات، والذي يشمل تأمين طواقم التفتيش وطواقم الجباية والتحصيل وطواقم الصيانة، وكذلك تأمين مالية الشركة من وإلى البنوك المختلفة التي تتعامل معها شركة توزيع الكهرباء".

ولفت أنه وبناءً على طلب سلطة الطاقة واللجنة الحكومية المختصة يتم متابعة المولدات الكهربائية التجارية من حيث الالتزام بالتسعيرة ، كما يتم متابعة التعديات من شبكات تلك المولدات على الشبكة العامة لشركة توزيع الكهرباء أو على الشبكات التجارية الأخرى، حيث تم ضبط بعض حالات التعدي و السرقة وتم التعامل معها وفقا للأنظمة المعمول بها مع الجهات المختصة.

أقسام شرطة الطاقة في المحافظات

وبيّن المقدم نصر "أن لدينا أعمال متنوعة يومياً من خلال العمل الإداري والعمل الميداني ويتم من طرفنا استلام تقارير يومية وأسبوعية وشهرية وسنوية من جميع دوائرنا في المحافظات، ونقوم بفلترتها وتجميعها في تقرير واحد ويتم رفعه إلى السيد مساعد مدير عام الشرطة لشئون المحافظات و السيد نائب رئيس سلطة الطاقة، والسيد مدير عام شركة توزيع الكهرباء للاطلاع على سير العمل".

وأوضح أن عدد أفراد ومنتسبي الدائرة في الوقت الحالي يبلغ "60" ضابط وفرد موزعين على المحافظات الخمس، حيث يوجد في كل محافظة قوة شرطية تتبع لدائرة شرطة الطاقة في نفس مقر الشركة في المحافظة.

وبين أنه يتم المتابعة بشكل يومي للقضايا التي تحصل في شركة توزيع الكهرباء، وتكون المعالجة الفورية من طرفنا لهذه المشاكل بالتواصل المباشر مع الجهات المختصة .

التعامل مع المخالفين والمتعدّين على الخطوط العامة لشبكة الكهرباء

وأشار المقدم نصر إلى أنه وخلال تأمين عناصر الشرطة لطواقم شركة توزيع الكهرباء في مهمات التفتيش عادةً ما يتم ضبط سرقات وتعديات على شبكة التوزيع، وتنقسم هذه السرقات إلى أقسام منها السرقة المباشرة، و التعدي عبر نظام الخطوط القلابّة، والاختلاس من عدادات شركة توزيع الكهرباء الموجودة بالبيوت، يتم تحويل هذه التعديات لشركة الكهرباء للتعامل معها حسب النظام الخاص بها .

واستطرد قائلاً:" هناك بعض التجاوزات والسرقات يتم تحويلها للنيابة العامة من خلال التنسيق معنا عبر مراكز الشرطة في مناطق الاختصاص للنظر في هذه القضايا، أيضا يتم تحويل مخالفات المولدات التجارية، وتحويل أصحاب المولدات غير الملتزمين بالتسعيرة الحكومية الأخيرة إلى النيابة العامة عبر المراكز المختصة بالتنسيق مع المباحث العامة، حيث يتم التواصل معهم و تحذيرهم ومن لا يلتزم يتم التعامل معه إما بإزالة شبكته أو تحويله إلى النيابة العامة".

العلاقة مع شركة توزيع الكهرباء

وذكر المقدم نصر "أن تعاملنا مع شركة توزيع الكهرباء يكون بشكل مباشر مع طواقمهم و مدارئهم وموظفيهم في كافة المحافظات، وكذلك مع أصحاب المشاريع الكهربائية التجارية كالمولدات، حيث نقف على مسافة واحدة بين المواطنين وشركة توزيع الكهرباء من خلال تأمين عناصرنا لطواقم و مقدرات شركة الكهرباء بالإضافة إلى حمايتهم من التعدي عليهم من قبل المخالفين.

ونوّه إلى أنه بجانب أداء مهامنا في حفظ أمن ومقدرات الشركة، يتم *مساعدة وإنصاف المواطنين ممن لديهم حقوق ومظالم تجاه شركة توزيع الكهرباء، وقدّمنا مئات الحلول للإشكاليات والمظالم التي تقدم بها المواطنين، وكنا جزء كبير ومهم في إرجاع الحقوق وردها إلى أصحابها، وهذا من صميم عملنا ودورنا الاجتماعي إلى جانب مهامنا الوقوف عند حاجة المواطن وتلمس احتياجاته.

وشدد أن الشرطة تُولى المواطنين اهتماماً بالغاً في حسن تعاملها مع مكونات أبناء شعبنا، عبر تسهيل مهامهم في الحصول على الخدمة والجودة التي يحتاجونها، من خلال إجراء المعاملات المختلفة لدى دوائر وأقسام الشركة في كافة المحافظات .

وفي ختام حديثه حث المقدم نصر المواطنين على التعاون مع طواقم شركة توزيع الكهرباء عبر حماية الشبكة العامة للكهرباء من التعديات الغير شرعية، لأنها مصلحة عامة تحتم علينا جميعاً المحافظة على مقدرات مجتمعنا في سبيل تقديم خدمة أفضل وبكفاءة أعلى .