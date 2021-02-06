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حماس ترحب بقرار المحكمة الجنائية الخاص بالأراضي الفلسطينية

06 شباط / فبراير 2021 01:36

غزة – الرأي:

رحبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بقرار الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية، الصادر يوم الجمعة، الموافق 05 فبراير/شباط 2021 بأغلبية أعضائها، والقاضي باختصاص المحكمة الجنائية الإقليمي على الحالة في الأراضي الفلسطينية.

واعتبرت الحركة في تصريح صحفي السبت، ذلك خطوة مهمة على طريق إنجاز العدالة، وإنصاف ضحايا الاحتلال الصهيوني.

وأضافت أن الخطوة الأهم هي استكمال الخطوات المطلوبة لجلب مجرمي الحرب الصهاينة إلى المحاكم الدولية ومحاسبتهم على ما اقترفته أيديهم من جرائم، ومواجهة كل الضغوطات المتوقعة على المحكمة، لتأكيد مصداقيتها ونزاهتها.

وطالبت حركة حماس المجتمع الدولي بهذه المناسبة بتمكين شعبنا الفلسطيني من إنجاز حقوقه الأساسية بالحرية والاستقلال وتقرير المصير.

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