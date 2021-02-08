اللجنة الاقتصادية بالتشريعي تناقش إجراءات ترخيص سيارات الوقود

غزة- الرأي

عقدت اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي برئاسة د. عاطف عدوان، وبحضور النائب د. يوسف الشرافي جلسة استماع مع مدير عام الدفاع المدني اللواء زهير شاهين، ومدير عام الترخيص في وزارة النقل والمواصلات حسن عكاشة، حول إجراءات ترخيص سيارات وصهاريج الوقود.

وأوضح اللواء شاهين، أنه تم تشكيل لجنة فنية متخصصة من الجهات الحكومية مكونة من الدفاع المدني وهيئة البترول ووزارة المواصلات ووزارة الحكم المحلى، لمنح التراخيص اللازمة لأصحاب شركات البترول، حيث وضعت اللجنة الشروط الفنية لترخيص سيارات الوقود، للحفاظ على السلامة العامة وعلى حياة المواطنين.

وأشار شاهين إلى جهاز الدفاع المدني حريص على التعاون مع شركات البترول في إنجاز هذا الموضوع ويضع في أولوياته عدم تعرض المواطنين لأية مخاطر تنجم عن قطاع البترول، شاكراً جهود اللجنة الاقتصادية على حرصها متابعة العمل الحكومي والحفاظ على سلامة المجتمع.

ومن جانبه، أكد عكاشة أنه تم الانتهاء من وضع الإجراءات الفنية وتحديد الجهة المختصة بفحص سيارات وصهاريج الوقود في مختبرات متخصصة وفق شروط السلامة العامة.

بدوره، شدد د. عدوان على ضرورة تطبيق إجراءات السلامة، والحفاظ على حياة المواطنين مع الأخذ بعين الاعتبار الوضع القائم لشركات البترول وأن تتم مراعاة الإجراءات الفنية في ترخيص شركات البترول.