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آلية السفر عبر معبر رفح البري غداً

08 شباط / فبراير 2021 06:26

بوابة معبر رفح البري
بوابة معبر رفح البري

غزة- الرأي:

أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة مساء الاثنين، أنه سيتم فتح معبر رفح البري للسفر في الاتجاهين غداً الثلاثاء.

وذكرت الوزارة أن السفر سيكون للواردة أسماؤهم في الكشف المرفق من الحافلات الستة، داعية إياهم للتوجه لإجراء فحص "كورونا" اليوم فوراً في المراكز الصحية المعلن عنها سابقاً كلّ في محافظته.

وأكدت على جميع المسافرين المذكورين في الكشف التواجد غداً الساعة 5 فجراً في الصالة الخارجية للمعبر؛ من أجل تسهيل سفرهم.

يذكر أن السلطات المصرية فتحت المعبر لمدة أربعة أيام الأسبوع الماضي، فيما فتحته لخروج وفود الفصائل الفلسطينية فقط أمس.

لمطالعة كشف السفر اضغط هنا

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