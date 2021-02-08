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بداية غزة تحكم في قضية قتل

08 شباط / فبراير 2021 07:41

بداية غزة تحكم في قضية قتل
بداية غزة تحكم في قضية قتل

غزة- الرأي

قضت محكمة بداية غزة(الدائرة الأولى) اليوم  الاثنين، حكمًا بالحبس مدة التوقيف على مواطن أدين بتهمتي القتل بغير قصد وحمل أداة مؤذية خلافاً لمواد قانون العقوبات الفلسطيني في قضية قتل الطفل (محمد رياض أبو الكاس). 
وأدانت هيئة المحكمة المدان ( ر/ ك) بالتهمتين المسندتين إليه في لائحة الاتهام بعد اعترافه بما نُسِب إليه وقيام المحكمة بمطابقة شروط صحة الاعتراف المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة(2001م) بأوراق القضية ومبرزاتها.
وكان المدان قد قام وبتاريخ الواقعة 10/4/2106 بالتسبب وبغير قصد في وفاة المجني عليه ابنه وأوقف على ذمة القضية حسب الأصول.
وتعتبر القضية من قضايا القتل التي حدثت عام (2016) والتي يسعى القضاء لإنهائها وعدم إبقائها في سجلات المحاكم، وتأتي ضمن سياسة القضاء بإلزام أطراف الخصومة (النيابة العامة والدفاع) بإجمال بيناتهم وعدم إطالة أمد التقاضي سعياً منه لتحقيق مجتمع آمن بعيداً عن الجريمة.

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