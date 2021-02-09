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بدء عمل معبر رفح في الاتجاهين

09 شباط / فبراير 2021 09:35

غزة – الرأي

بدأ العمل عبر معبر رفح البري، صباح اليوم الثلاثاء، أمام حركة المسافرين في كلا الاتجاهين.

 وشرعت أطقم الهيئة العامة للمعابر بتجهيز حافلات المسافرين في الصالة الخارجية للمعبر، وفق الكشوفات التي تم الإعلان عنها أمس، وبمساندة الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية.

وتم فتح بوابة المعبر وبدأت مغادرة حافلات المسافرين، في انتظار بدء وصول العائدين مع ساعات الظهر.

من جانبها أشرفت أطقم هيئة المعابر أمس الاثنين، على إجراء فحص كورونا مساء أمس لجميع المسافرين الواردة أسماؤهم في كشف المغادرين اليوم، في المراكز الصحية المعلن عنها بمحافظات غزة، بالتعاون مع وزارة الصحة.

يشار أن معبر رفح البري كان قد عمل الأسبوع الماضي في كلا الاتجاهين بشكل استثنائي لمدة أربعة أيام، حيث شهد مغادرة 4205 مسافرين ووصول 2702 عالقين.

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