الفصائل الفلسطينية في القاهرة تتفق على آليات إجراء الانتخابات

غزة- الرأي:

نشرت حركة حماس على لسان عضو مكتبها السياسي خليل الحية مساء الثلاثاء، تصريحاً مقتضباً أكدت فيه اتفاق الفصائل الفلسطينية المتحاورة في القاهرة على آليات إجراء الانتخابات.

وذكر "الحية" في التصريح الذي نشر على موقع حماس الإلكتروني الرسمي، أنه تم الاتفاق على إجراء الانتخابات للمجلس الوطني والتشريعي والرئاسة.

وبين أنه تم التوافق أيضاً على تشكيل محكمة الانتخابات، وتحييد أي جهة قضائية أخرى، وإطلاق الحريات كافة دون قيود، وعلى الأرضية السياسية التي تجري الانتخابات على أساسها.

وقال: "كما تم الاتفاق على العودة إلي القاهرة خلال مارس المقبل، لوضع أسس وآليات تشكيل المجلس الوطني الجديد بالانتخاب والتوافق".