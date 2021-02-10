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مغادرة 385 مسافراً ووصول 178 عائداً عبر معبر رفح أمس

10 شباط / فبراير 2021 08:51

غزة – الرأي

غادر قطاع غزة، أمس الثلاثاء 385 مسافرًا عبر معبر رفح البري بعد فتحه في كلا الاتجاهين.

وقالت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية، في إحصائية نشرتها صباح اليوم "إن العمل عبر المعبر شهد أمس الثلاثاء مغادرة 385 مسافرًا ووصول 178 عائداً، في حين أرجعت السلطات المصرية 30 مسافراً.

وأوضحت هيئة المعابر أن العمل عبر معبر رفح البري يتواصل اليوم الأربعاء في كلا الاتجاهين.

يشار أن العمل عبر معبر رفح البري كان قد عمل الأسبوع الماضي في كلا الاتجاهين بشكل استثنائي لمدة أربعة أيام، حيث شهد مغادرة 4205 مسافرين ووصول 2702 عالقين.

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