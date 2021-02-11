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قرار بالإفراج عن الأسير المريض بالسرطان حسين مسالمة

11 شباط / فبراير 2021 09:04

الأسير المريض بالسرطان حسين مسالمة
الأسير المريض بالسرطان حسين مسالمة

رام الله - الرأي:

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن محكمة الاستئناف الإسرائيلية في بئر السبع أصدرت أمس قرارا بالإفراج عن الأسير المريض بالسرطان حسين مسالمة (39 عاما)، من بلدة الخضر جنوب بيت لحم، يوم الأحد القادم بعد إصدار القرار خطياً.

ولفتت الهيئة في بيان اليوم الخميس، الى أن القرار جاء بعد أن بَذلت جهودا قانونية كبرى للإفراج عن الأسير مسالمة بحكم ظرفه الصحي الخطير.

وبينت، أن الأسير مسالمة كان يعاني على مدار الأشهر السابقة من آلام وأوجاع حادة في البطن، لكن إدارة المعتقل لم تكترث لوضعه وماطلت بتحويله للمستشفى، لتشخيص حالته وتلقي العلاج، ليتبين إصابته فيما بعد بسرطان الدم (اللوكيميا)، وبدأت حالته الصحية بالتدهور السريع والخطير بشكل متواصل.

يشار إلى أن الأسير حسين مسالمة معتقل منذ عام 2002 ومحكوم بالسجن 20 عامًا.

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