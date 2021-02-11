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لجنة الانتخابات: أكثر من 2.4 مليون مسجل للانتخابات

11 شباط / فبراير 2021 10:50

رام الله - الرأي

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية، ارتفاع عدد المسجلين للانتخابات الفلسطينية 2021، إلى 2.4 مليون مواطن ومواطنة، حتى صباح اليوم الخميس، ثاني أيام عملية التسجيل الميدانية للناخبين، والتي تستمر حتى 16 من الشهر الجاري.

وأوضحت اللجنة في بيان صحفي أن نسبة المسجلين حتى الآن تبلغ 85.5% من مجموعة أصحاب حق التسجيل البالغ عددهم 2.8 مليون مواطن ومواطنة، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للإحصاء.

وكانت اللجنة أطلقت أمس، عملية التسجيل الميداني للانتخابات التشريعية والرئاسية، وبإمكان المواطنين خلال هذه الفترة التسجيل وتعديل بياناتهم من خلال موقع اللجنة الإلكتروني ((www.elections.ps.

كما افتتحت لجنة الانتخابات 80 مركزاً للاستعلام والتسجيل موزعة في جميع المحافظات، إلى جانب انتشار 600 موظف وموظفة ميدانيين موزعين على جميع المناطق.

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